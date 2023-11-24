https://sputniknews.com.tr/20231124/bati-medyasi-abd-ve-almanya-zelenskiyi-rusyayla-muzakerelere-zorluyor-1077759007.html

Batı medyası: ABD ve Almanya, Zelenskiy’i Rusya’yla müzakerelere zorluyor

Batı medyası: ABD ve Almanya, Zelenskiy’i Rusya’yla müzakerelere zorluyor

Alman Bild gazetesi, ABD ve Almanya’nın Ukrayna’yı Rusya’yla müzakerelere başlamaya zorlama niyetinde olduklarını belirtti. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T19:52+0300

2023-11-24T19:52+0300

2023-11-24T19:52+0300

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Alman hükümetindeki bir kaynak, Bild gazetesine açıklamasında, “Zelenskiy’in kendisinin de bunun artık böyle devam edemeyeceğini anlaması gerekiyor. Dışarıdan hiçbir kopya almadan bunu yapmalı. Kendisi halka seslenmeli ve müzakerelerin gerekli olduğunu açıklamalı” ifadesini kullandı.Kaynak, Berlin ve Washington’un bu amaçla Kiev’e silah yardımını, Ukrayna ordusunun saldıramayacağı ve sadece savunma yapabileceği düzeye kadar azaltabileceğini söyledi. ABD’li yetkiler, Ukrayna’ya yardımın, Kongre’nin onay verdiği fonun tükenmesi nedeniyle azaldığını itiraf ediyor.Rusya, müzakerelere hazır olduğunu, lakin Kiev’in müzakerelere yasak getirdiğini defalarca dile getirmişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, hiçbir zaman diyalogu reddetmediklerini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231124/eski-abd-deniz-piyadesi-nato-bati-ukraynaya-mudahale-edebilir-1077755676.html

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vladimir zelenskiy, rusya, abd, almanya, batı basını, ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna ordusu, nazi