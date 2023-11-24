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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231124/bati-medyasi-abd-ve-almanya-zelenskiyi-rusyayla-muzakerelere-zorluyor-1077759007.html
Batı medyası: ABD ve Almanya, Zelenskiy’i Rusya’yla müzakerelere zorluyor
Batı medyası: ABD ve Almanya, Zelenskiy’i Rusya’yla müzakerelere zorluyor
Alman Bild gazetesi, ABD ve Almanya’nın Ukrayna’yı Rusya’yla müzakerelere başlamaya zorlama niyetinde olduklarını belirtti. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T19:52+0300
2023-11-24T19:52+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
ukrayna
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Alman hükümetindeki bir kaynak, Bild gazetesine açıklamasında, “Zelenskiy’in kendisinin de bunun artık böyle devam edemeyeceğini anlaması gerekiyor. Dışarıdan hiçbir kopya almadan bunu yapmalı. Kendisi halka seslenmeli ve müzakerelerin gerekli olduğunu açıklamalı” ifadesini kullandı.Kaynak, Berlin ve Washington’un bu amaçla Kiev’e silah yardımını, Ukrayna ordusunun saldıramayacağı ve sadece savunma yapabileceği düzeye kadar azaltabileceğini söyledi. ABD’li yetkiler, Ukrayna’ya yardımın, Kongre’nin onay verdiği fonun tükenmesi nedeniyle azaldığını itiraf ediyor.Rusya, müzakerelere hazır olduğunu, lakin Kiev’in müzakerelere yasak getirdiğini defalarca dile getirmişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, hiçbir zaman diyalogu reddetmediklerini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231124/eski-abd-deniz-piyadesi-nato-bati-ukraynaya-mudahale-edebilir-1077755676.html
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vladimir zelenskiy, rusya, abd, almanya, batı basını, ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna ordusu, nazi
vladimir zelenskiy, rusya, abd, almanya, batı basını, ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna ordusu, nazi

Batı medyası: ABD ve Almanya, Zelenskiy’i Rusya’yla müzakerelere zorluyor

19:52 24.11.2023
© AP PhotoUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AP Photo
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Alman Bild gazetesi, ABD ve Almanya’nın Ukrayna’yı Rusya’yla müzakerelere başlamaya zorlama niyetinde olduklarını belirtti.
Alman hükümetindeki bir kaynak, Bild gazetesine açıklamasında, “Zelenskiy’in kendisinin de bunun artık böyle devam edemeyeceğini anlaması gerekiyor. Dışarıdan hiçbir kopya almadan bunu yapmalı. Kendisi halka seslenmeli ve müzakerelerin gerekli olduğunu açıklamalı” ifadesini kullandı.
Kaynak, Berlin ve Washington’un bu amaçla Kiev’e silah yardımını, Ukrayna ordusunun saldıramayacağı ve sadece savunma yapabileceği düzeye kadar azaltabileceğini söyledi. ABD’li yetkiler, Ukrayna’ya yardımın, Kongre’nin onay verdiği fonun tükenmesi nedeniyle azaldığını itiraf ediyor.
Rusya, müzakerelere hazır olduğunu, lakin Kiev’in müzakerelere yasak getirdiğini defalarca dile getirmişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, hiçbir zaman diyalogu reddetmediklerini söylemişti.
ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
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