https://sputniknews.com.tr/20231124/eski-abd-deniz-piyadesi-nato-bati-ukraynaya-mudahale-edebilir-1077755676.html
Eski ABD deniz piyadesi: NATO, Batı Ukrayna'ya müdahale edebilir
Eski ABD deniz piyadesi: NATO, Batı Ukrayna'ya müdahale edebilir
Eski ABD deniz piyadesi Brian Berletic, NATO'nun Ukrayna’nın batısına yerleşmek için bir operasyon hazırlığında olabileceğini belirtti. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T18:15+0300
2023-11-24T18:15+0300
2023-11-24T18:15+0300
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Danny Haiphong YouTube kanalına konuşan eski ABD deniz piyadesi Brian Berletic, NATO'nun Ukrayna'nn batısını işgal etmek için bir operasyon hazırlığında olabileceğini öne sürdü. Berletic, “ABD'de durumun ne kadar içinden çıkılmaz olduğunu görüyoruz. NATO'nun Suriye'de olduğu gibi bir tampon bölge oluşturmak için Batı Ukrayna'ya müdahalesi mümkün” dedi.Washington’un Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin içinde bulunduğu zor durumu artık inkar edemediğini vurgulayan uzman, bu koşullarda Rus birliklerinin Kuzey Atlantik İttifakı'nın çatışmaya olası müdahalesine hazırlanıyor olabileceğini ve bu nedenle de böyle bir tehdide karşı koymak için ‘füze istiflediklerini’ öne sürdü.Berletic, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısının başlamasından birkaç ay önce ABD'nin Ukrayna'daki vekalet savaşına dayanamayacağı öngörülebilseydi, şu anda tüm bu sorunlar olmazdı” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231124/eski-abd-ulusal-guvenlik-danismanindan-ateskes-yorumu-psikolojik-savas-oyunu-1077742576.html
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Eski ABD deniz piyadesi: NATO, Batı Ukrayna'ya müdahale edebilir
Eski ABD deniz piyadesi Brian Berletic, NATO'nun Ukrayna’nın batısına yerleşmek için bir operasyon hazırlığında olabileceğini belirtti.
Danny Haiphong YouTube kanalına konuşan eski ABD deniz piyadesi Brian Berletic, NATO'nun Ukrayna'nn batısını işgal etmek için bir operasyon hazırlığında olabileceğini öne sürdü. Berletic, “ABD'de durumun ne kadar içinden çıkılmaz olduğunu görüyoruz. NATO'nun Suriye'de olduğu gibi bir tampon bölge oluşturmak için Batı Ukrayna'ya müdahalesi mümkün” dedi.
Washington’un Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin içinde bulunduğu zor durumu artık inkar edemediğini vurgulayan uzman, bu koşullarda Rus birliklerinin Kuzey Atlantik İttifakı'nın çatışmaya olası müdahalesine hazırlanıyor olabileceğini ve bu nedenle de böyle bir tehdide karşı koymak için ‘füze istiflediklerini’ öne sürdü.
Berletic, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısının başlamasından birkaç ay önce ABD'nin Ukrayna'daki vekalet savaşına dayanamayacağı öngörülebilseydi, şu anda tüm bu sorunlar olmazdı” ifadelerini kullandı.