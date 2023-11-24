https://sputniknews.com.tr/20231124/eski-abd-ulusal-guvenlik-danismanindan-ateskes-yorumu-psikolojik-savas-oyunu-1077742576.html

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan ateşkes yorumu: 'Psikolojik savaş oyunu'

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan ateşkes yorumu: 'Psikolojik savaş oyunu'

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesi 'psikolojik savaş oyunu' olarak nitelendirdi. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T13:12+0300

2023-11-24T13:12+0300

2023-11-24T13:12+0300

israil- filistin çatışması

john bolton

beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton

psikolojik savaş

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

ateşkes

hamas

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Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Hamas ile İsrail arasındaki kısa süreli ateşkesin "kötü bir anlaşma" olduğunu dile getirdi.Bolton, geçici ateşkesin başlamasına saatler kalaverdiği röportajda "Hamas, İsrail halkına ve ABD halkına karşı bir psikolojik savaş oyunu oynuyor" dedi.Eski Beyaz Saray yetkilisi, durumun rehinelerin aileleri için 'yürek burkucu' olduğunu kabul etmekle birlikte, İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma misyonunun 'çok daha önemli' olduğunu dile getirerek, "İsrail'in dikkatini Hamas'ı ortadan kaldırmaya yönelik stratejik görevinden uzaklaştırmaya ve rehineler ile Gazze'deki sivillerin durumu sorununa odaklanmaya çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.Bolton açıklamasında, Hamas'ın İsrail ordusunun moralini yahut kararlılığını kırmaya çalışarak dört günlük duraklamayı kalıcı bir ateşkese dönüştürmek istediğini ve böylece İsrail'den çok Hamas'a fayda sağlayacağını savundu.Bolton açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:Bolton ayrıca Hamas'ı yok etmek ne kadar uzun sürerse, kendileriyle müzakere etmeye o kadar istekli olacaklarını ileri sürdü.Geçici duraklamaya rağmen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Hamas ortadan kaldırılana kadar savaşı sürdüreceklerini dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231123/netanyahu-tum-hedeflerimizi-gerceklestirene-kadar-savas-devam-edecek-1077690844.html

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