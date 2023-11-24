https://sputniknews.com.tr/20231124/eski-abd-ulusal-guvenlik-danismanindan-ateskes-yorumu-psikolojik-savas-oyunu-1077742576.html
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan ateşkes yorumu: 'Psikolojik savaş oyunu'
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan ateşkes yorumu: 'Psikolojik savaş oyunu'
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesi 'psikolojik savaş oyunu' olarak nitelendirdi. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T13:12+0300
2023-11-24T13:12+0300
2023-11-24T13:12+0300
israil- filistin çatışması
john bolton
beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton
psikolojik savaş
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
ateşkes
hamas
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Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Hamas ile İsrail arasındaki kısa süreli ateşkesin "kötü bir anlaşma" olduğunu dile getirdi.Bolton, geçici ateşkesin başlamasına saatler kalaverdiği röportajda "Hamas, İsrail halkına ve ABD halkına karşı bir psikolojik savaş oyunu oynuyor" dedi.Eski Beyaz Saray yetkilisi, durumun rehinelerin aileleri için 'yürek burkucu' olduğunu kabul etmekle birlikte, İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma misyonunun 'çok daha önemli' olduğunu dile getirerek, "İsrail'in dikkatini Hamas'ı ortadan kaldırmaya yönelik stratejik görevinden uzaklaştırmaya ve rehineler ile Gazze'deki sivillerin durumu sorununa odaklanmaya çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.Bolton açıklamasında, Hamas'ın İsrail ordusunun moralini yahut kararlılığını kırmaya çalışarak dört günlük duraklamayı kalıcı bir ateşkese dönüştürmek istediğini ve böylece İsrail'den çok Hamas'a fayda sağlayacağını savundu.Bolton açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:Bolton ayrıca Hamas'ı yok etmek ne kadar uzun sürerse, kendileriyle müzakere etmeye o kadar istekli olacaklarını ileri sürdü.Geçici duraklamaya rağmen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Hamas ortadan kaldırılana kadar savaşı sürdüreceklerini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231123/netanyahu-tum-hedeflerimizi-gerceklestirene-kadar-savas-devam-edecek-1077690844.html
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john bolton, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, psikolojik savaş, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ateşkes, hamas
john bolton, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, psikolojik savaş, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ateşkes, hamas
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan ateşkes yorumu: 'Psikolojik savaş oyunu'
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesi 'psikolojik savaş oyunu' olarak nitelendirdi.
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Hamas ile İsrail arasındaki kısa süreli ateşkesin "kötü bir anlaşma" olduğunu dile getirdi.
Bolton, geçici ateşkesin başlamasına saatler kalaverdiği röportajda "Hamas, İsrail halkına ve ABD halkına karşı bir psikolojik savaş oyunu oynuyor" dedi.
Eski Beyaz Saray yetkilisi, durumun rehinelerin aileleri için 'yürek burkucu' olduğunu kabul etmekle birlikte, İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma misyonunun 'çok daha önemli' olduğunu dile getirerek, "İsrail'in dikkatini Hamas'ı ortadan kaldırmaya yönelik stratejik görevinden uzaklaştırmaya ve rehineler ile Gazze'deki sivillerin durumu sorununa odaklanmaya çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.
Bolton açıklamasında, Hamas'ın İsrail ordusunun moralini yahut kararlılığını kırmaya çalışarak dört günlük duraklamayı kalıcı bir ateşkese dönüştürmek istediğini ve böylece İsrail'den çok Hamas'a fayda sağlayacağını savundu.
Bolton açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:
İlk aşamada bunu başaracaklarını sanmıyorum. Ancak sorumluluğu İsrail güçlerine yüklemeye çalışıyorlar.Ancak bu olay İsrail'in meşru hakkı olan Hamas'ın bir tehdit olarak ortadan kaldırılmasına yönelik kararlılığını zayıflatacak bir emsal teşkil ederse, bu teröristler için büyük bir zafer olacaktır.
Bolton ayrıca Hamas'ı yok etmek ne kadar uzun sürerse, kendileriyle müzakere etmeye o kadar istekli olacaklarını ileri sürdü.
Geçici duraklamaya rağmen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Hamas ortadan kaldırılana kadar savaşı sürdüreceklerini dile getirmişti.