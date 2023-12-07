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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/iran-ve-katardan-bm-genel-sekreteri-guterrese-destek--1078173531.html
İran ve Katar'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e destek
İran ve Katar'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e destek
İran ile Katar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T12:49+0300
2023-12-07T12:49+0300
israil- filistin çatışması
katar
iran
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
hüseyin emir abdullahiyan
şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
israil-filistin
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İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail'in Filistin'e saldırılarını ve Gazze ve Batı Şeria'daki son durumu ele aldı.İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da kadın ve çocuklara karşı işlediği suçları kınayan iki ülkenin dışişleri bakanları, savaş suçlarına, soykırıma ve açık uluslararası hukuk ihlallerine derhal son verilmesi için uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu.Abdullahiyan, İsrail'in saldırılarına şu ana kadar direniş güçlerinin güçlü bir şekilde karşılık verdiğini ve ilerleyen günlerin İsrail açısından çok korkunç olacağını ifade etti.İki bakan, BM Genel Sekreteri Guterres'in yetkisini kullanarak, Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için BMGK'ye gönderdiği mektuba ve çözüm önerilerini desteklediklerini vurguladı.Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk büyük sivil kayıplarına ve İsrail'in BM yetkilileri tarafından da teyit edildiği üzere defalarca işlediği savaş suçlarına rağmen BMGK'da veto yetkisi olan ABD ateşkes çağrılarını veto ederek BMGK'yi işlevsiz hale getirmişti.Görevde olduğu 1 Ocak 2017'den bu yana ilk defa BM Şartı'nın 99. maddesini kullanma kararı alan Guterres, dün gönderdiği mektupla, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmak için BMGK üyelerine ve uluslararası topluma insani bir ateşkesin yürürlüğe koyulması için harekete geçme çağrısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231207/israil-disisleri-bakanindan-bm-genel-sekreterine-guterres-donemi-dunya-barisi-icin-bir-tehdit-1078172935.html
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katar, iran, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, hüseyin emir abdullahiyan, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, israil-filistin
katar, iran, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, hüseyin emir abdullahiyan, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, israil-filistin

İran ve Katar'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e destek

12:49 07.12.2023
© AP Photo / Richard DrewAntonio Guterres
Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Richard Drew
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İran ile Katar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu önerileri desteklediği bildirildi.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail'in Filistin'e saldırılarını ve Gazze ve Batı Şeria'daki son durumu ele aldı.
İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da kadın ve çocuklara karşı işlediği suçları kınayan iki ülkenin dışişleri bakanları, savaş suçlarına, soykırıma ve açık uluslararası hukuk ihlallerine derhal son verilmesi için uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu.
Abdullahiyan, İsrail'in saldırılarına şu ana kadar direniş güçlerinin güçlü bir şekilde karşılık verdiğini ve ilerleyen günlerin İsrail açısından çok korkunç olacağını ifade etti.
İki bakan, BM Genel Sekreteri Guterres'in yetkisini kullanarak, Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için BMGK'ye gönderdiği mektuba ve çözüm önerilerini desteklediklerini vurguladı.
Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk büyük sivil kayıplarına ve İsrail'in BM yetkilileri tarafından da teyit edildiği üzere defalarca işlediği savaş suçlarına rağmen BMGK'da veto yetkisi olan ABD ateşkes çağrılarını veto ederek BMGK'yi işlevsiz hale getirmişti.
Görevde olduğu 1 Ocak 2017'den bu yana ilk defa BM Şartı'nın 99. maddesini kullanma kararı alan Guterres, dün gönderdiği mektupla, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmak için BMGK üyelerine ve uluslararası topluma insani bir ateşkesin yürürlüğe koyulması için harekete geçme çağrısında bulunmuştu.
Eli Cohen - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan BM Genel Sekreteri'ne: 'Guterres dönemi dünya barışı için bir tehdit'
12:44
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