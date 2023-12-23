https://sputniknews.com.tr/20231223/israil-ordusu-aksa-tufani-operasyonunun-basindan-bu-yana-olen-askerlerin-sayisini-guncelledi-1078859480.html

İsrail ordusu, Aksa Tufanı operasyonunun başından bu yana ölen askerlerin sayısını güncelledi

İsrail ordusu, Aksa Tufanı operasyonunun başından bu yana ölen askerlerin sayısını güncelledi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas’ın 7 Ekim tarihinde başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun başından bu yana ölen asker sayısının 477’ye yükseldiğini... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T23:28+0300

2023-12-23T23:28+0300

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israil-filistin

türkiye

hamas

operasyon

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IDF’nin internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre, Hamas’ın 7 Ekim tarihinde başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun başından bu yana ölen İsrailli asker sayısı 477’ye yükseldi.İsrail Savunma Kuvvetleri’nin internet sitesinde güncellenerek yayınlanan bilgiye göre son iki gün (cuma ve cumartesi) 5 İsrailli asker daha öldü, böylece ölen askerlerin toplam sayısı 477’ye ulaştı.Diğer yandan Times of Israel gazetesi, kara operasyonunun başlamasından bu yana 144 İsrail askerinin öldürüldüğünü bildirdi. Habere göre cuma ve cumartesi günü Gazze Şeridi'nde düzenlenen operasyonda 5 asker de yaralandı.

https://sputniknews.com.tr/20231223/hamas-rus-heyetinin-bm-guvenlik-konseyindeki-tutumunu-destekledi-1078859112.html

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