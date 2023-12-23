https://sputniknews.com.tr/20231223/hamas-rus-heyetinin-bm-guvenlik-konseyindeki-tutumunu-destekledi-1078859112.html

Hamas, Rus heyetinin BM Güvenlik Konseyi'ndeki tutumunu destekledi

Hamas, Rus heyetinin BM Güvenlik Konseyi'ndeki tutumunu destekledi

Hamas, Rus heyetinin BM Güvenlik Konseyi'ndeki savaşın sona erdirilmesi yönündeki tutumunu destekledi. 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T22:04+0300

2023-12-23T22:04+0300

2023-12-23T22:06+0300

israil- filistin çatışması

hamas

gazze şeridi

rus

rusya

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Hamas’ın yöneticilerinden Usame Hamdan, hareketin Filistin halkına karşı savaşı sona erdirmeye çalışan BM Güvenlik Konseyi'ndeki Rus heyetinin bu tutumunu son derece takdir ettiğini belirtti.Basın toplantısında gazetecilere konuya ilişkin bir açıklama yapan Hamdan, “Halkımıza karşı yürütülen bu Nazi savaşının sona erdirilmesine katkıda bulunabilecek karar taslağı üzerinde ciddi değişiklikler yapmaya çalışan Rus heyetinin sorumlu tutumunu son derece takdir ediyoruz, ancak bu girişim bu suça ortak olmaya devam eden ABD'nin tutumuyla çelişti” diye konuştu.Hamas daha önce BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'yle ilgili kabul ettiği kararının yetersiz olduğunu ve İsrail'in Filistin’e ait bölgede savaş eylemlerine devam etmesine izin verdiğini açıklamıştı.BM Güvenlik Konseyi cuma günü, bir haftalık gecikmenin ardından Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına ilişkin karar tasarısını onaylamış, ancak ABD’nin tutumu nedeniyle Rusya'nın çatışmaların durdurulması çağrısını içeren revizyonunu desteklememişti.

https://sputniknews.com.tr/20231223/gazzede-can-kaybi-20-bin-258e-yukseldi--1078858627.html

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hamas, gazze şeridi, rus, rusya