https://sputniknews.com.tr/20231223/gazzede-can-kaybi-20-bin-258e-yukseldi--1078858627.html
Gazze'de can kaybı 20 bin 258’e yükseldi
Gazze'de can kaybı 20 bin 258’e yükseldi
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı, 20 bin 258 oldu. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T20:35+0300
2023-12-23T20:35+0300
2023-12-23T20:35+0300
israil- filistin çatışması
gazze şeridi
gazze
israil-filistin
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 201 Filistinlinin öldüğü, 368 kişinin ise yaralandığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda ölenlerin sayısının 20 bin 258'e çıktığı, yaralananların ise 53 bin 688'e yükseldiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231223/kassam-tugaylari-israilin-patlamayan-fuzelerini-yeniden-kullanarak-5-tanki-imha-ettik-1078844515.html
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gazze şeridi, gazze, israil-filistin
gazze şeridi, gazze, israil-filistin
Gazze'de can kaybı 20 bin 258’e yükseldi
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı, 20 bin 258 oldu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.
İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 201 Filistinlinin öldüğü, 368 kişinin ise yaralandığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda ölenlerin sayısının 20 bin 258'e çıktığı, yaralananların ise 53 bin 688'e yükseldiği kaydedildi.