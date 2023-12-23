https://sputniknews.com.tr/20231223/kassam-tugaylari-israilin-patlamayan-fuzelerini-yeniden-kullanarak-5-tanki-imha-ettik-1078844515.html
Kassam Tugayları: İsrail'in patlamayan füzelerini yeniden kullanarak 5 tankı imha ettik
Kassam Tugayları: İsrail'in patlamayan füzelerini yeniden kullanarak 5 tankı imha ettik
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne fırlattığı patlamayan iki füzeyi kullanarak 5 tankı imha ettiklerini... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T15:16+0300
2023-12-23T15:16+0300
2023-12-23T15:16+0300
israil- filistin çatışması
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izzettin el kassam tugayları
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israil-filistin sorunu
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Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde sivillerin evlerine fırlattığı iki tonluk 2 füzenin patlamadığı belirtildi."İki füzenin işgalcilerin araçlarının Cibaliya bölgesindeki yoluna yerleştirildiği ve araçlar bölgeye ulaştığında patlatıldığı" aktarılan açıklamada, söz konusu füzeler kullanılarak, 5 İsrail tankının imha edildiği, tüm personelin öldürüldüğü ve yaralandığı kaydedildi.Filistin güvenlik kaynaklarına göre İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne binlerce füze fırlattı ancak bir kısmı teknik nedenlerle patlamadı. Filistin direniş güçleri, genellikle bu füzelerdeki patlayıcı maddeleri, patlayıcılar ve roket başlığı üretiminde kullanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231223/mit-ve-emniyetten-ortak-operasyon-9-yildir-aranan-meliha-aktas-yakalandi-1078833604.html
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hamas, izzettin el kassam tugayları, israil, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, israil-filistin
hamas, izzettin el kassam tugayları, israil, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, israil-filistin
Kassam Tugayları: İsrail'in patlamayan füzelerini yeniden kullanarak 5 tankı imha ettik
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne fırlattığı patlamayan iki füzeyi kullanarak 5 tankı imha ettiklerini, mürettebatını öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.
Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde sivillerin evlerine fırlattığı iki tonluk 2 füzenin patlamadığı belirtildi.
"İki füzenin işgalcilerin araçlarının Cibaliya bölgesindeki yoluna yerleştirildiği ve araçlar bölgeye ulaştığında patlatıldığı" aktarılan açıklamada, söz konusu füzeler kullanılarak, 5 İsrail tankının imha edildiği, tüm personelin öldürüldüğü ve yaralandığı kaydedildi.
Filistin güvenlik kaynaklarına göre İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne binlerce füze fırlattı ancak bir kısmı teknik nedenlerle patlamadı. Filistin direniş güçleri, genellikle bu füzelerdeki patlayıcı maddeleri, patlayıcılar ve roket başlığı üretiminde kullanıyor.