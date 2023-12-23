https://sputniknews.com.tr/20231223/kassam-tugaylari-israilin-patlamayan-fuzelerini-yeniden-kullanarak-5-tanki-imha-ettik-1078844515.html

Kassam Tugayları: İsrail'in patlamayan füzelerini yeniden kullanarak 5 tankı imha ettik

Kassam Tugayları: İsrail'in patlamayan füzelerini yeniden kullanarak 5 tankı imha ettik

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne fırlattığı patlamayan iki füzeyi kullanarak 5 tankı imha ettiklerini... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T15:16+0300

2023-12-23T15:16+0300

2023-12-23T15:16+0300

israil- filistin çatışması

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Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde sivillerin evlerine fırlattığı iki tonluk 2 füzenin patlamadığı belirtildi."İki füzenin işgalcilerin araçlarının Cibaliya bölgesindeki yoluna yerleştirildiği ve araçlar bölgeye ulaştığında patlatıldığı" aktarılan açıklamada, söz konusu füzeler kullanılarak, 5 İsrail tankının imha edildiği, tüm personelin öldürüldüğü ve yaralandığı kaydedildi.Filistin güvenlik kaynaklarına göre İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne binlerce füze fırlattı ancak bir kısmı teknik nedenlerle patlamadı. Filistin direniş güçleri, genellikle bu füzelerdeki patlayıcı maddeleri, patlayıcılar ve roket başlığı üretiminde kullanıyor.

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