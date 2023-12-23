https://sputniknews.com.tr/20231223/mit-ve-emniyetten-ortak-operasyon-9-yildir-aranan-meliha-aktas-yakalandi-1078833604.html

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 9 yıldır aranan Meliha Aktaş yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 9 yıldır aranan Meliha Aktaş yakalandı

MİT ve Eminiyet'in düzenlediği ortak operasyonda hakkında yakalama kararı ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan DHKP-C üyesi Meliha Aktaş Sarıyer'de... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T11:35+0300

2023-12-23T11:35+0300

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terör örgütü

dhkp-c

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.Ekipler, 'terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak' suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve hakkında arama kararı bulunan Meliha Aktaş'ın Sarıyer'de olduğunu belirledi.Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, Meliha Aktaş gözaltına alındı.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meliha Aktaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20231223/azerbaycandan-irakin-kuzeyinde-sehit-olan-askerler-icin-taziye-mesaji-1078832083.html

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