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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231219/kirby-gazze-ve-ukrayna-konusunda-abdnin-cifte-standart-uyguladigini-itiraf-etti-1078596090.html
Kirby, Gazze ve Ukrayna konusunda ABD'nin çifte standart uyguladığını itiraf etti
Kirby, Gazze ve Ukrayna konusunda ABD'nin çifte standart uyguladığını itiraf etti
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki masum sivilleri kasten öldürdüğüne dair kanıt... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T11:05+0300
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İsrail ordusunun Gazze’deki Gazze'deki Rahibeler Manastırı’na düzenlediği saldırı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kirby, “İsrail Gazze'deki sivillere karşı katliam, işkence veya tecavüz yapmıyor, böyle bir planları yok; onlar sivilleri kasıtlı olarak öldürmeye çalışmıyorlar” ifadelerini kullandı.Gazze'deki bir kiliseye düzenlenen saldırıda bazı sivillerin İsrailli keskin nişancılar tarafından hedef alınarak öldürülmesinin bir savaş suçu sayılamayacağını ve İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarının Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarıyla aynı kefeye konulamayacağını savundu.Söz konusu saldırıyı bir savaş suçu olarak tanımlayamayacağını kaydeden Kirby, İsrail ordusunu sivil kayıplarını azaltma konusunda teşvik ettiklerini, ancak söz konusu kilise saldırısının spesifik ve kendi başına değerlendirilmesi gereken bir olay olduğunu savundu.Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini ise savaş suçu olarak tanımlayan Kirby, ABD'nin İsrail'in benzer saldırı ve eylemleri konusunda ne düşündüğü yönündeki soruya şu yanıtı verdi:Kirby, Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarının ve Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının savaş suçu olduğunu, ancak İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki saldırılarının veya son kilise saldırısının savaş suçu sayılamayacağını savundu.Yakın zamanda düzenlenen etkinlikte 2023 yılını özetleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze Şeridi'ndeki sivil kayıpları felaket olarak değerlendirirken, “Biz de Türkiye gibi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmasını öngören BM kararının uygulanmasından yanayız. İsrail-Filistin sorununun çözümü için gereken temel koşulları sağlamalıyız” dedi.Ukrayna'daki çatışmalarla Gazze'de yaşananlar arasındaki farka vurgu yapan Putin, Gazze’deki sivil kayıplara dikkat çekerek, “Mevcut duruma baktığınızda, tüm dünya aradaki farkı görüyor. Gazze'de binlerce çocuk, kadın ölüyor. Ukrayna'da böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile çatışmalar sırasında Rus birliklerinin sivil yerleşim yerleri ve sosyal altyapıya asla saldırmadığını defalarca belirtmişti.Pazartesi günü konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi çifte standart uygulamakla suçlarken, Washington’un Tel Aviv'e gönderdiği silahları uluslararası hukuka uygun olarak kullanmaya çağrıda bulunurken, Ukrayna'nın ise kendi hedeflerini belirlemesine izin verildiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231215/filistin-devlet-baskani-abbastan-sullivana-gazze-filistinin-ayrilmaz-bir-parcasidir-1078504481.html
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Kirby, Gazze ve Ukrayna konusunda ABD'nin çifte standart uyguladığını itiraf etti

11:05 19.12.2023
© AA / Celal GüneşBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AA / Celal Güneş
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki masum sivilleri kasten öldürdüğüne dair kanıt olmadığını iddia ederken, Rusya’nın ise Ukrayna’da bilinçli olarak sivilleri hedef aldığını savundu.
İsrail ordusunun Gazze’deki Gazze'deki Rahibeler Manastırı’na düzenlediği saldırı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kirby, “İsrail Gazze'deki sivillere karşı katliam, işkence veya tecavüz yapmıyor, böyle bir planları yok; onlar sivilleri kasıtlı olarak öldürmeye çalışmıyorlar” ifadelerini kullandı.
Gazze'deki bir kiliseye düzenlenen saldırıda bazı sivillerin İsrailli keskin nişancılar tarafından hedef alınarak öldürülmesinin bir savaş suçu sayılamayacağını ve İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarının Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarıyla aynı kefeye konulamayacağını savundu.
Söz konusu saldırıyı bir savaş suçu olarak tanımlayamayacağını kaydeden Kirby, İsrail ordusunu sivil kayıplarını azaltma konusunda teşvik ettiklerini, ancak söz konusu kilise saldırısının spesifik ve kendi başına değerlendirilmesi gereken bir olay olduğunu savundu.
Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini ise savaş suçu olarak tanımlayan Kirby, ABD'nin İsrail'in benzer saldırı ve eylemleri konusunda ne düşündüğü yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Bu kilise olayıyla ilgili olarak derin bir şekilde endişe duyduğumuzu dile getirdik, bunu İsrailli muhataplarımıza ilettik. Ancak İsrail'in bunu savaş hedefi ya da insanları katletmek üzere taktik bir operasyon amacıyla yaptığına dair herhangi bir delil görmedik. Evet (Gazze'de) insanlar öldürülüyor ve yaralanıyor, bunu kabul ediyoruz, ancak bu durum Putin'in veya Hamas'ın savaş oyunundan çok çok farklı bir durum."

Kirby, Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarının ve Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının savaş suçu olduğunu, ancak İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki saldırılarının veya son kilise saldırısının savaş suçu sayılamayacağını savundu.
Yakın zamanda düzenlenen etkinlikte 2023 yılını özetleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze Şeridi'ndeki sivil kayıpları felaket olarak değerlendirirken, “Biz de Türkiye gibi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmasını öngören BM kararının uygulanmasından yanayız. İsrail-Filistin sorununun çözümü için gereken temel koşulları sağlamalıyız” dedi.
Ukrayna'daki çatışmalarla Gazze'de yaşananlar arasındaki farka vurgu yapan Putin, Gazze’deki sivil kayıplara dikkat çekerek, “Mevcut duruma baktığınızda, tüm dünya aradaki farkı görüyor. Gazze'de binlerce çocuk, kadın ölüyor. Ukrayna'da böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile çatışmalar sırasında Rus birliklerinin sivil yerleşim yerleri ve sosyal altyapıya asla saldırmadığını defalarca belirtmişti.
Pazartesi günü konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi çifte standart uygulamakla suçlarken, Washington’un Tel Aviv'e gönderdiği silahları uluslararası hukuka uygun olarak kullanmaya çağrıda bulunurken, Ukrayna'nın ise kendi hedeflerini belirlemesine izin verildiğini belirtti.
Mahmud Abbas ve Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Sullivan'a: 'Gazze Filistin'in ayrılmaz bir parçasıdır'
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