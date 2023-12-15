https://sputniknews.com.tr/20231215/filistin-devlet-baskani-abbastan-sullivana-gazze-filistinin-ayrilmaz-bir-parcasidir-1078504481.html
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Sullivan'a: 'Gazze Filistin'in ayrılmaz bir parçasıdır'
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Sullivan'a: 'Gazze Filistin'in ayrılmaz bir parçasıdır'
Filistin'i ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya geldi. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T17:40+0300
2023-12-15T17:40+0300
2023-12-15T17:40+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
mahmud abbas
filistin yönetimi
abd
jake sullivan
birleşmiş milletler (bm)
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Filistin Devlet Başkanı Abbas Sullivan'a İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durması gerektiğini söyledi.Abbas ayrıca ABD'den İsrail'i Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları durdurmaya zorlamak için müdahale etmesini istedi.Ofisinden yapılan açıklamaya göre Abbas, Gazze'nin Filistin devletinin 'ayrılmaz bir parçası' olduğunda ısrar ettiği ve 'Gazze'nin herhangi bir parçasının ayrılmasının kabul edilemez' olduğunun altını çizdiği belirtildi.Başkan Abbas İsrail'in devam eden saldırganlığını, özellikle de bugünlerde Gazze'deki Filistin halkına karşı yürütülen soykırımı durdurmanın acil gerekliliğini vurguladı ve sivillerin İsrail savaş makinesinin neden olduğu sıkıntılardan ve yıkımdan korunmasını talep etti.Başkan ayrıca İsrail'in Filistinli tutuklulara karşı aldığı cezai ve baskıcı tedbirlere de değinerek, tutuklulara ve Filistin halkına yönelik bu tür eylem ve ihlallerin derhal durdurulması çağrısında bulundu.Başkan Abbas, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğe ulaşmasının gerekliliğini vurgulayarak bölgede barış ve güvenliğin ancak uluslararası meşruiyet kararlarına dayanan, Doğu Kudüs ve Gazze dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistin Devleti'nin tamamını kapsayan iki devletli bir çözümün hayata geçirilmesiyle sağlanabileceğini vurguladı. Abbas ayrıca askeri ve güvenlik çözümlerinin sonuçsuz kaldığını, bölgeye güvenlik ve istikrar getirmeyeceğini dile getirdi.Sullivan: Filistin Yönetimi yönetiminin 'yenilenmeye' ihtiyacı varFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere Batı Şeria'ya gitmeden önce İsrail'de konuşan Sullivan, ABD'nin Yönetimin değişen duruma uyum sağlaması ve yanıt vermesi gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.Sullivan açıklamasında, "Filistin Yönetimi'nin yenilenmesi ve yeniden canlandırılması gerektiğine, yönetim şekli ve Filistin halkını temsil etmesi açısından güncellenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de başta Filistin Devlet Başkanı olmak üzere Filistin yönetiminde görev alan herkesin çok çalışması gerekecek" dedi.Sullivan, nihayetinde Filistin halkının kendi temsilcileri aracılığıyla çalışacağını ve Filistin Yönetimi liderlerinin de bugün karşı karşıya olduğumuz durum için yönetimi reforme etmek ve güncellemek için atmaları gereken adım türleri üzerinde çalışacaklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231215/abd-ulusal-guvenlik-danismani-israil-baris-ve-guvenlik-icinde-yasamayi-hak-ediyor-1078501255.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, mahmud abbas, filistin yönetimi, abd, jake sullivan, birleşmiş milletler (bm)
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, mahmud abbas, filistin yönetimi, abd, jake sullivan, birleşmiş milletler (bm)
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Sullivan'a: 'Gazze Filistin'in ayrılmaz bir parçasıdır'
Filistin'i ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya geldi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas Sullivan'a İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durması gerektiğini söyledi.
Abbas ayrıca ABD'den İsrail'i Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları durdurmaya zorlamak için müdahale etmesini istedi.
Ofisinden yapılan açıklamaya göre Abbas, Gazze'nin Filistin devletinin 'ayrılmaz bir parçası' olduğunda ısrar ettiği ve 'Gazze'nin herhangi bir parçasının ayrılmasının kabul edilemez' olduğunun altını çizdiği belirtildi.
Başkan Abbas İsrail'in devam eden saldırganlığını, özellikle de bugünlerde Gazze'deki Filistin halkına karşı yürütülen soykırımı durdurmanın acil gerekliliğini vurguladı ve sivillerin İsrail savaş makinesinin neden olduğu sıkıntılardan ve yıkımdan korunmasını talep etti.
Başkan ayrıca İsrail'in Filistinli tutuklulara karşı aldığı cezai ve baskıcı tedbirlere de değinerek, tutuklulara ve Filistin halkına yönelik bu tür eylem ve ihlallerin derhal durdurulması çağrısında bulundu.
Başkan Abbas, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğe ulaşmasının gerekliliğini vurgulayarak bölgede barış ve güvenliğin ancak uluslararası meşruiyet kararlarına dayanan, Doğu Kudüs ve Gazze dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistin Devleti'nin tamamını kapsayan iki devletli bir çözümün hayata geçirilmesiyle sağlanabileceğini vurguladı. Abbas ayrıca askeri ve güvenlik çözümlerinin sonuçsuz kaldığını, bölgeye güvenlik ve istikrar getirmeyeceğini dile getirdi.
Sullivan: Filistin Yönetimi yönetiminin 'yenilenmeye' ihtiyacı var
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere Batı Şeria'ya gitmeden önce İsrail'de konuşan Sullivan, ABD'nin Yönetimin değişen duruma uyum sağlaması ve yanıt vermesi gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.
Sullivan açıklamasında, "Filistin Yönetimi'nin yenilenmesi ve yeniden canlandırılması gerektiğine, yönetim şekli ve Filistin halkını temsil etmesi açısından güncellenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de başta Filistin Devlet Başkanı olmak üzere Filistin yönetiminde görev alan herkesin çok çalışması gerekecek" dedi.
Sullivan, nihayetinde Filistin halkının kendi temsilcileri aracılığıyla çalışacağını ve Filistin Yönetimi liderlerinin de bugün karşı karşıya olduğumuz durum için yönetimi reforme etmek ve güncellemek için atmaları gereken adım türleri üzerinde çalışacaklarını söyledi.