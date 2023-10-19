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Biden'dan İsrail'e: '11 Eylül'den sonra ABD'nin yaptığı hataları tekrarlamayın'
Biden'dan İsrail'e: '11 Eylül'den sonra ABD'nin yaptığı hataları tekrarlamayın'
ABD Başkanı Biden yaptığı açıklamada İsrail'e ABD'nin yaptığı hataları yapmama çağrısında bulundu. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T12:09+0300
2023-10-19T12:09+0300
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ABD Başkanı Joe Biden İsrail'i, ABD'nin 11 Eylül terör saldırılarından sonra yaptığı hataların aynısını yapmaması konusunda uyardı.Biden açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Biden sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada olanlara bakıp da adalet diye haykırmamak mümkün değil. Adalet yerini bulmalı. Ama sizi uyarıyorum: Bu öfkeyi hissederken, onun tarafından tüketilmeye izin vermeyin. 11 Eylül'den sonra biz öfkeliydik. Adalet ararken ve adaleti sağlarken hatalar da yaptık."Biden, savaş zamanında seçeneklerin hiçbir zaman net olmadığını ve potansiyel maliyetlere karşı tartılması gerektiğini söyleyerek Filistin halkının acı çektiğini ve büyük çoğunluğunun Hamas tarafından temsil edilmediğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231018/abd-baskani-biden-israilde-1076460532.html
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Biden'dan İsrail'e: '11 Eylül'den sonra ABD'nin yaptığı hataları tekrarlamayın'

12:09 19.10.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIBiden, Netanyahu
Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD Başkanı Biden yaptığı açıklamada İsrail'e ABD'nin yaptığı hataları yapmama çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden İsrail'i, ABD'nin 11 Eylül terör saldırılarından sonra yaptığı hataların aynısını yapmaması konusunda uyardı.
Biden açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

Bu terörist saldırı gerçekleştiğinden beri, bunun İsrail'in 11 Eylül'ü olarak tanımlandığını gördük. Ancak İsrail büyüklüğünde bir ülke için bu, 15 tane 11 Eylül'e benziyor. Ölçek farklı olabilir ama eminim ki bu dehşet, tıpkı ABD'de olduğu gibi İsrail'de de bazı ilkel duyguları harekete geçirmiştir. Şok, acı, öfke. Her şeyi tüketen bir öfke.

Biden sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada olanlara bakıp da adalet diye haykırmamak mümkün değil. Adalet yerini bulmalı. Ama sizi uyarıyorum: Bu öfkeyi hissederken, onun tarafından tüketilmeye izin vermeyin. 11 Eylül'den sonra biz öfkeliydik. Adalet ararken ve adaleti sağlarken hatalar da yaptık."
Biden, savaş zamanında seçeneklerin hiçbir zaman net olmadığını ve potansiyel maliyetlere karşı tartılması gerektiğini söyleyerek Filistin halkının acı çektiğini ve büyük çoğunluğunun Hamas tarafından temsil edilmediğini belirtti.
Biden - Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
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