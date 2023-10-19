https://sputniknews.com.tr/20231019/bidendan-israile-11-eylulden-sonra-abdnin-yaptigi-hatalari-tekrarlamayin-1076502648.html

Biden'dan İsrail'e: '11 Eylül'den sonra ABD'nin yaptığı hataları tekrarlamayın'

Biden'dan İsrail'e: '11 Eylül'den sonra ABD'nin yaptığı hataları tekrarlamayın'

ABD Başkanı Biden yaptığı açıklamada İsrail'e ABD'nin yaptığı hataları yapmama çağrısında bulundu. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T12:09+0300

2023-10-19T12:09+0300

2023-10-19T12:09+0300

dünya

joe biden

11 eylül

11 eylül saldırıları

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

benyamin netanyahu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076466153_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f636e926de5bf756f5ac5a6fe66d8da7.jpg

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'i, ABD'nin 11 Eylül terör saldırılarından sonra yaptığı hataların aynısını yapmaması konusunda uyardı.Biden açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Biden sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada olanlara bakıp da adalet diye haykırmamak mümkün değil. Adalet yerini bulmalı. Ama sizi uyarıyorum: Bu öfkeyi hissederken, onun tarafından tüketilmeye izin vermeyin. 11 Eylül'den sonra biz öfkeliydik. Adalet ararken ve adaleti sağlarken hatalar da yaptık."Biden, savaş zamanında seçeneklerin hiçbir zaman net olmadığını ve potansiyel maliyetlere karşı tartılması gerektiğini söyleyerek Filistin halkının acı çektiğini ve büyük çoğunluğunun Hamas tarafından temsil edilmediğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231018/abd-baskani-biden-israilde-1076460532.html

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, 11 eylül, 11 eylül saldırıları, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, benyamin netanyahu