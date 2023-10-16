https://sputniknews.com.tr/20231016/disisleri-bakani-fidan-hamas-siyasi-buro-baskani-ismail-heniyye-ile-telefonda-gorustu-1076400731.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin'deki son gelişmeler hakkında telefonda konuştu. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T21:29+0300
2023-10-16T21:29+0300
2023-10-16T21:29+0300
türkiye
hakan fidan
ismail heniyye
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştüğü bildirildi.Görüşmede, Filistin'deki son gelişmelerin ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarının ele alındığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231016/30-bin-siginmaci-gazzede-bir-hastane-alaninda-bariniyor-bu-savasi-durdurun-olmemize-izin-vermeyin-1076398631.html
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hakan fidan, ismail heniyye
hakan fidan, ismail heniyye
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin'deki son gelişmeler hakkında telefonda konuştu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmede, Filistin'deki son gelişmelerin ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarının ele alındığı kaydedildi.