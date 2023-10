https://sputniknews.com.tr/20231020/saglik-bakani-koca-filistinli-kardeslerimize-saglik-hizmeti-sunmaya-haziriz-1076546497.html

Sağlık Bakanı Koca: Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız

Sağlık Bakanı Koca: Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Filistin’e gemi hastanesi gönderip, bölgede sahra hastanesi kurmaya hazır olduğunu söyledi. Bakan Koca, “Türkiye... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T11:42+0300

2023-10-20T11:42+0300

2023-10-20T11:45+0300

türkiye

fahrettin koca

filistin

gazze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064542311_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d1248e3a4d24d03f9cb02dd1500175a3.jpg

İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanı 14’üncü gününde de sürüyor.Bölgede can kaybı sayısı her geçen saat artarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan bir açıklama geldi.Hasta ve masun insanların çaresizliğinin Türkiye’ye büyük görev yüklediğini söyleyen Bakan Koca, “Gazze’deki hastane saldırısının ardından, Dünya Sağlık Örgütü’nün en üst düzey yöneticileri başta olmak üzere, Mısır ve Lübnan’ın da içinde bulunduğu çok sayıdaki muhattabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim. Buna kararlılıkla devam ediyorum.” dedi.'Türkiye sağlık hizmeti için hazır'Koca, Türkiye’nin bölgeye gemi hastanesi göndermeye ve sahra hastaneleri kurmaya hazır olduğunu belirterek, “Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız.” dedi.Bakan Koca, “Bu şartlarda, Filistinli kardeşlerimiz için yapacağımız her şey, kutsal görevdir. Türkiye, bebeklerin, masum insanların yanında olmaya devam edecektir. Bizim tarafımız insandır, tarafımız insanlıktır.” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231019/msb-kaynaklari-tsk-filistin-icin-insani-yardim-ve-tahliye-konusunda-goreve-hazir-1076504283.html

türkiye

filistin

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fahrettin koca, filistin, gazze