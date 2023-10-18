https://sputniknews.com.tr/20231018/iran-cumhurbaskani-reisi-abd-israilin-suc-ortagidir-1076480827.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD, İsrail'in suç ortağıdır

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD, İsrail'in suç ortağıdır

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Gazze'deki bombardımanı ve El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği son saldırısına tepki göstererek, bu konuda... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T17:39+0300

2023-10-18T17:39+0300

2023-10-18T17:39+0300

ibrahim reisi

iran

abd

israil-filistin

dünya

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İran Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'da düzenlenen 'İsrail'i protesto gösterisi'nde bir konuşma yaptı.İsrail'in kadın-çocuk ayırt etmeksizin sivilleri hedef almasının ardında yenilgisini örtme çabası olduğunu ifade eden Reisi, ABD'nin bu yenilginin meydana gelmemesi için İsrail'e tam destek verdiğini belirtti.Reisi, "Siyonist rejime silah desteği veren ABD, İsrail'in suç ortağıdır. Gazze'deki hastane saldırısı, İsrail için sonun başlangıcı olacaktır" dedi.Filistinlilerin yere düşen her bir damla kanının İsrail'i yıkılışa bir adım daha yaklaştırdığını belirten Reisi, ivedilikle Gazze'de sivillere saldırıların durması ve insani yardımın ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231018/bidendan-ukrayna-ve-israile-dev-yardim-talebi-kongreye-100-milyar-dolarlik-soru-ile-gidiyor-1076479089.html

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ibrahim reisi, iran, abd, israil-filistin