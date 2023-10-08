https://sputniknews.com.tr/20231008/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-israile-saldirida-kullanilan-silah-ukraynadan-gelmis-olabilir---1076150007.html

ABD Temsilciler Meclisi üyesi: İsrail’e saldırıda kullanılan silah Ukrayna’dan gelmiş olabilir

ABD Temsilciler Meclisi üyesi: İsrail’e saldırıda kullanılan silah Ukrayna’dan gelmiş olabilir

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, Hamas’ın İsrail’e saldırıda kullandığı silahı Ukrayna ve Afganistan’dan almış olabileceğini belirtti. 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T21:45+0300

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2023-10-08T21:45+0300

dünya

marjorie greene

abd

israil

israil-filistin

ukrayna

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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımında, “Hamas’ın İsrail’e karşı kullandığı Amerikan silahlarının seri numaralarını takip etmek için İsrail’le birlikte çalışmamız gerekiyor. Afganistan’dan mı ithal edildi? Ukrayna’dan mı geldi? İkisinin de olma ihtimali çok yüksek” diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20231008/dhc-baskan-danismani-ukraynaya-yardim-olarak-verilen-nato-silahlari-filistine-satildi--1076147580.html

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marjorie greene, abd, israil, israil-filistin, ukrayna