https://sputniknews.com.tr/20231008/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-israile-saldirida-kullanilan-silah-ukraynadan-gelmis-olabilir---1076150007.html
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: İsrail’e saldırıda kullanılan silah Ukrayna’dan gelmiş olabilir
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: İsrail’e saldırıda kullanılan silah Ukrayna’dan gelmiş olabilir
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, Hamas’ın İsrail’e saldırıda kullandığı silahı Ukrayna ve Afganistan’dan almış olabileceğini belirtti. 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T21:45+0300
2023-10-08T21:45+0300
2023-10-08T21:45+0300
dünya
marjorie greene
abd
israil
israil-filistin
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074567478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb18737a941ccc2fd972e6bfa1723815.jpg
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımında, “Hamas’ın İsrail’e karşı kullandığı Amerikan silahlarının seri numaralarını takip etmek için İsrail’le birlikte çalışmamız gerekiyor. Afganistan’dan mı ithal edildi? Ukrayna’dan mı geldi? İkisinin de olma ihtimali çok yüksek” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20231008/dhc-baskan-danismani-ukraynaya-yardim-olarak-verilen-nato-silahlari-filistine-satildi--1076147580.html
israil
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074567478_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_35ddb2eba0cb1a1dc3638591b1a6d4e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
marjorie greene, abd, israil, israil-filistin, ukrayna
marjorie greene, abd, israil, israil-filistin, ukrayna
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: İsrail’e saldırıda kullanılan silah Ukrayna’dan gelmiş olabilir
Abone ol
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, Hamas’ın İsrail’e saldırıda kullandığı silahı Ukrayna ve Afganistan’dan almış olabileceğini belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımında, “Hamas’ın İsrail’e karşı kullandığı Amerikan silahlarının seri numaralarını takip etmek için İsrail’le birlikte çalışmamız gerekiyor. Afganistan’dan mı ithal edildi? Ukrayna’dan mı geldi? İkisinin de olma ihtimali çok yüksek” diye yazdı.