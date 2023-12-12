https://sputniknews.com.tr/20231212/zaharova-abd-baenin-gazze-ile-ilgili-karar-tasarisini-veto-ederek-bm-mekanizmasini-vurdu-1078380253.html

Zaharova: ABD, BAE'nin Gazze ile ilgili karar tasarısını veto ederek BM mekanizmasını vurdu

Zaharova: ABD, BAE'nin Gazze ile ilgili karar tasarısını veto ederek BM mekanizmasını vurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze’de acil ateşkes ile ilgili karar... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T18:48+0300

2023-12-12T18:48+0300

2023-12-12T18:48+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

birleşik arap emirlikleri (bae)

abd

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077678566_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c639d03788073deb9521094dda1ec29.jpg

ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) BAE'nin Gazze'de acil insani ateşkes ve tüm rehinelerin önkoşulsuz olarak serbest bırakılması istenilen karar tasarısını veto etmesini değerlendiren Zaharova, Washington’un bu adımla örgütün doğasında var olan mekanizmaya darbe indirdiğini ifade etti.Zaharova, ilgili soru karşısında, “Elinizde çalışan bir saat varsa ve birisi gelip ona çekiçle vurduysa bu, saatin etkisiz olduğunu ortaya koyduğu anlamına gelmez. Bu, birilerinin aptallığını ortaya koyduğu anlamına gelir. Bu durumda söz konusu olan Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bu sadece ABD ile Amerikan yaklaşımına ortak olmayan diğer ülkeler arasında bir polemik değil, sadece BM Güvenlik Konseyi’ndeki meslektaşlarının görüşlerinin küçümsenmesi de değil. Bu, ABD'nin BM’nin doğasında var olan mekanizmaya indirdiği bir darbedir” yanıtını verdi.Zaharova: Yeni bir tahıl anlaşması planından haberimiz yokRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin tahıl anlaşması yerine önerdiği yeni planla ilgili müzakereler hakkında Moskova'nın bilgisi olmadığını söyledi.Rusya'nın, Temmuz 2023 ortasında sona eren tahıl anlaşmasının yerine Türkiye tarafından önerilen yeni bir planla ilgili görüşmelere dahil olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta Zaharova, "Elimde böyle bir bilgi yok. Şu ana kadar sizinle paylaşabileceğim herhangi bir bilgiye sahip değilim" dedi.Karadeniz Girişimi 22 Temmuz 2022'de Rusya, Türkiye, Ukrayna ve BM temsilcileri tarafından imzalanmış ve Ukrayna'nın üç limanından Karadeniz üzerinden tahıl, gıda ve gübre ihracatı yapılmasını öngörmüştü.Bu paket anlaşmanın birinci parçasıydı. İkinci kısım ise Rusya'nın gıda ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını, Rosselhozbank'ın SWIFT'e yeniden bağlanmasını, tarım makineleri ve yedek parça sevkiyatının yeniden başlatılmasını ve Togliatti-Odessa amonyak boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesini öngören bir Rusya-BM mutabakatıydı. Rusya Federasyonu'nun belirttiği üzere anlaşmanın bu kısmı uygulanmadı ve dolayısıyla Rusya Federasyonu'nun Türkiye, Ukrayna ve BM'ye anlaşmanın uzatılmasına itiraz ettiğini bildirmesinin ardından Tahıl Anlaşması 18 Temmuz 2023 itibariyle feshedildi. Bununla birlikte Moskova, Rusya'nın talepleri karşılanır karşılanmaz yeniden açılacağını söyledi.Zaharova: Estonya'nın eylemlerini izleyeceğiz Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın, yetkilileri Rusya ile adli yardım anlaşmasını feshetme niyetlerini açıklayan Estonya'nın eylemlerini izleyeceğini ve duruma bir yanıt hazırlayacağını söyledi.Daha önce Estonya Adalet Bakanı Kalle Laanet, ülkenin Bakanlar Kurulu'nun Rusya ile olan adli yardım anlaşmasını feshetme kararı aldığını söylemişti.Zaharova, Rus tarafının yaklaşımının Estonya'nın niyetlerini pratikte nasıl gerçekleştirdiğine bağlı olacağını olduğunu belirterek "Estonya da dahil olmak üzere dost olmayan devletlere karşı bir dizi misilleme önlemi geliştirmek amacıyla bu durumu yakından izlemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.Zaharova, Estonya'nın anlaşmayı feshetmesinin yetkili kurumlar arasında zaten donmuş olan ilişkileri ciddi bir şekilde etkilemeyeceğini kaydetti. Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, böyle bir adımın Estonya'da yaşayan yurttaşlarımızın hayatını kesinlikle zorlaştıracağını da sözlerine ekledi.Zaharova, "Gerçek şu ki yurttaşlar Rus diplomatik misyonuna başvuruyorlar, ek prosedürlerden geçmek zorunda kalacaklar ve Estonya makamlarının onlara karşı hareket ettiğini gayet iyi anlıyoruz" dedi.Estonya ile Rusya arasında 1995 yılından bu yana yürürlükte olan Adli Yardımlaşma Anlaşması, bir dizi hukuki konuda basitleştirilmiş bir prosedürü öngörmektedir. Adli Yardım Anlaşması, mahkeme kararlarının tanınmasının yanı sıra, belgelerin teslimi ve ceza davalarında işbirliği taleplerini de kapsamaktadır.

https://sputniknews.com.tr/20231212/rusya-disisleri-abdnin-moskovayi-kiev-ile-gorusmeye-zorlayacagi-yonundeki-iddialar-sacma-1078378108.html

rusya

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, birleşik arap emirlikleri (bae), abd, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)