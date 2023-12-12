https://sputniknews.com.tr/20231212/rusya-disisleri-abdnin-moskovayi-kiev-ile-gorusmeye-zorlayacagi-yonundeki-iddialar-sacma-1078378108.html
Rusya Dışişleri: ABD'nin Moskova'yı Kiev ile görüşmeye zorlayacağı yönündeki iddialar ‘saçma’
Rusya Dışişleri: ABD'nin Moskova'yı Kiev ile görüşmeye zorlayacağı yönündeki iddialar ‘saçma’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin 2024'te Moskova'yı Kiev ile müzakerelere zorlayacağı yönündeki iddiaları ‘saçmalık’ olarak nitelendirdi. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T18:06+0300
2023-12-12T18:06+0300
2023-12-12T18:06+0300
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ABD'nin Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Jonathan Feiner’in ‘ABD'nin 2024'te Rusya'yı Kiev'in şartları doğrultusunda Ukrayna ile müzakerelere zorlayacağı’ yönündeki açıklamalarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bunun ‘yeni bir saçmalık’ olduğunu söyledi.Zaharova, “Yeni bir saçmalık daha. Feiner, bundan kısa bir süre önce savaşı muzaffer sona, bizim söylediğimiz şekliyle, ‘son Ukraynalıya’ kadar sürdürmenin gerekli olduğunu söylediğini unutmuş görünüyor, çünkü ABD'nin Ukrayna'daki durumu dönüştürdüğü şey tam olarak bu. Jonathan Feiner'in Kiev'in şartları doğrultusunda Ukrayna'yla müzakerelerden neyi kastettiğini kimse anlamıyor. Neden bahsettiği de belirsiz” dedi.ABD’lilerin tam olarak ne istediklerini önce kendi içlerinde belirlemeleri gerektiğine vurgu yapan Zaharova, “Bana öyle geliyor ki kendi içlerinde bazı şeyleri süzmeleri, tutumlarını bir şekilde yeniden envanterlemeleri ve bunu daha net ifade etmeleri gerekiyor, çünkü bundan önce sadece ‘savaş meydanı’, ‘Kiev'in zaferi yaklaşıyor’, ‘Rusya'nın stratejik yenilgisi’ gibi mırıltıları duyuyorduk. Önce gerçekleri göz önünde bulundurarak ne istediklerini kendi içlerinde belirlesinler. Sonra kavramsal olarak bir şeyler formüle etmeye kalksınlar” ifadelerini kullandı.Daha önce, ABD'nin Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Jonathan Feiner, Rusya'yı 2024 yılı sonuna kadar Kiev'in sunduğu şartlarda müzakere masasına oturtmak istediklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/zaharova-zelenskiynin-neden-washingtonu-ziyaret-ettigini-acikladi-1078370559.html
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rus dışişleri, rusya, mariya zaharova, abd, ukrayna, ukrayna ordusu
Rusya Dışişleri: ABD'nin Moskova'yı Kiev ile görüşmeye zorlayacağı yönündeki iddialar ‘saçma’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin 2024'te Moskova'yı Kiev ile müzakerelere zorlayacağı yönündeki iddiaları ‘saçmalık’ olarak nitelendirdi.
ABD'nin Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Jonathan Feiner’in ‘ABD'nin 2024'te Rusya'yı Kiev'in şartları doğrultusunda Ukrayna ile müzakerelere zorlayacağı’ yönündeki açıklamalarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bunun ‘yeni bir saçmalık’ olduğunu söyledi.
Zaharova, “Yeni bir saçmalık daha. Feiner, bundan kısa bir süre önce savaşı muzaffer sona, bizim söylediğimiz şekliyle, ‘son Ukraynalıya’ kadar sürdürmenin gerekli olduğunu söylediğini unutmuş görünüyor, çünkü ABD'nin Ukrayna'daki durumu dönüştürdüğü şey tam olarak bu. Jonathan Feiner'in Kiev'in şartları doğrultusunda Ukrayna'yla müzakerelerden neyi kastettiğini kimse anlamıyor. Neden bahsettiği de belirsiz” dedi.
ABD’lilerin tam olarak ne istediklerini önce kendi içlerinde belirlemeleri gerektiğine vurgu yapan Zaharova, “Bana öyle geliyor ki kendi içlerinde bazı şeyleri süzmeleri, tutumlarını bir şekilde yeniden envanterlemeleri ve bunu daha net ifade etmeleri gerekiyor, çünkü bundan önce sadece ‘savaş meydanı’, ‘Kiev'in zaferi yaklaşıyor’, ‘Rusya'nın stratejik yenilgisi’ gibi mırıltıları duyuyorduk. Önce gerçekleri göz önünde bulundurarak ne istediklerini kendi içlerinde belirlesinler. Sonra kavramsal olarak bir şeyler formüle etmeye kalksınlar” ifadelerini kullandı.
Daha önce, ABD'nin Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Jonathan Feiner, Rusya'yı 2024 yılı sonuna kadar Kiev'in sunduğu şartlarda müzakere masasına oturtmak istediklerini açıklamıştı.