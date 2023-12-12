https://sputniknews.com.tr/20231212/zaharova-zelenskiynin-neden-washingtonu-ziyaret-ettigini-acikladi-1078370559.html

Zaharova, Zelenskiy’nin neden Washington’u ziyaret ettiğini açıkladı

Zaharova, Zelenskiy’nin neden Washington’u ziyaret ettiğini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, şahsı ve Kiev rejiminin başkalarının parasıyla... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T16:23+0300

2023-12-12T16:23+0300

2023-12-12T16:30+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

abd

washington post

joe biden

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında Zelenskiy’i ABD ziyaretiyle ilgili soruları yanıtlayan Mariya Zaharova, Zelenskiy'in Washington'a ‘başkalarının pahasına yaşamını sürdürmek’ için gittiğini vurgularken, “ABD Kongresi'ndeki Kiev'e verilen destekle ilgili şiddetli tartışmalardan sonra Zelenskiy, bir kez daha efendilerine, yani aslında korkunç trajikomik gösterisinin yapımcılarına, Kiev rejimine cömertçe sponsor olmayı bırakmamaları için yalvarmaya gitti. Diğer bir deyişle, Beyaz Saray'ı Amerikalılardan çok Ukrayna'yı önemsemeye ikna etmek için...” ifadelerini kullandı.Gezinin bir diğer amacı da ticariZaharova, Ukrayna'daki Telegram kanallarına göre, Zelenskiy'nin gezisinin bir diğer amacının ‘Ukrayna'nın yer altı kaynaklarıyla bağlantılı tüm stratejik işletmelerin, Kiev rejimine büyük ölçekli askeri ve mali yardım paketi karşılığında ulusötesi ABD'li BlackRock şirketinin yönetimine devredilmesi konusunu kapatmak olduğunu da ekledi.Zelenskiy’in eski Ukrayna'nın asla geri getirilemeyeceğini anladığının altını çizen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, gezinin amacıyla ilgili değerlendirmesini, “O, sadece şahsi politik kaderi ve muhtemelen gelecekte hayatta kalıp kalamayacağı ile ilgileniyor. Çünkü Amerika'nın yardımı olmadan bunları sağlaması imkansız. Ancak bu yeni yardım paketinin tamamen yozlaşmış Ukrayna'da nasıl kullanılacağını söylemek bana göre temelde gereksiz. Ve bunu zaten herkes anlıyor" diye tamamladı.Zaharova, Beyaz Saray’ın Ukrayna'ya yönelik 175 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketinin ‘para aklamaya yönelik gerçek bir suç planı’ olduğuna da değinirken, ancak bunun süresiz olarak çalışamayacağı konusunda uyardı.“Toplamda, Ukrayna’daki askeri operasyonumuzun başlangıcından bu yana, Washington'dan Kiev'e sağlanan toplam fon miktarı yaklaşık 113 milyar dolar” diye hatırlatan Zaharova, bunun yarısının askeri ihtiyaçlara, geri kalanının ise Ukrayna hükümeti ve ekonomisini desteklemeye gittiğini, ancak bu rakamların yalnızca Washington’un resmi açıklaması olduğunu ifade etti.Bu yardımların aslında fonları hortumlamaya imkan veren gerçek bir suç planı olduğunu belirten Zaharova, “Aslında bütün dünya bunun para aklamaya yönelik gerçek bir suç şeması olduğunu zaten biliyor. Ancak bu bile Biden yönetimi tarafından fiilen yasallaştırıldığı göz önüne alındığında, süresiz olarak çalışamayacak bir plan” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231212/rusya-zelenskiyin-abd-ziyaretini-degerlendirdi-1078361467.html

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vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, washington post, joe biden, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova