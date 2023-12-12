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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231212/rusya-zelenskiyin-abd-ziyaretini-degerlendirdi-1078361467.html
Rusya, Zelenskiy'in ABD ziyaretini değerlendirdi
Rusya, Zelenskiy'in ABD ziyaretini değerlendirdi
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Zelenskiy'in ABD ziyareti sırasında ne kadar silah için yalvarırsa yalvarsın, tümünün ya Rus ordusu... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T13:44+0300
2023-12-12T13:44+0300
ukrayna krizi
rusya
birleşmiş milletler (bm)
dmitriy polyanskiy
abd
joe biden
washington
vladimir zelenskiy
ukrayna
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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Washington ziyaretiyle ilgili değerlendirmesinde, “Ukraynalı diktatörün yeni başlayan sirk gösterisi sırasında ne kadar silah için yalvaracağı hiç önemli değil. Gönderilen silahların hepsi ya Rus ordusu tarafından savaş alanında yerle bir edilecek ya da öylece terk edilecek” dedi.Ukrayna'ya gönderilen silahların bu kadere sahip olduğunu Batılı askeri uzmanların da teyit ettiğini vurgulayan Polyanskiy, olası yeni silah sevkiyatlarının, Lugansk ve Donetsk’in kurtarılması, Ukrayna'nın askerden ve Neo-Nazilerden arındırılması için başlatılan özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmasını hiçbir şekilde etkilemeyeceğinin altını çizdi.Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı, Batı ülkelerinin temsilcilerine hitap ettiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Rus diplomat, BM Güvenlik Konseyi toplantısındaki konuşmasının devamında, Batılı meslektaşlarına dönerek, “Zelenskiy'in halk karşıtı rejimi uğruna ölmeye hazır Ukraynalıların giderek azalması durumunda kime mühimmat sağlayacaksınız?” diye sordu.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Washington ziyaretine önceki gün başladı.Resmi ziyaret kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Zelenskiy, Ulusal Savunma Üniversitesi'nde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya gelirken, oradaki konuşmasında Ukrayna'ya yardım konusunda anlaşamayan ABD Kongresi’ni eleştirirken, yeniden silah dilenmeye başladı.Zelenskiy, gün içerisinde ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme yapacak ve Kongre temsilcileriyle görüşmelerde bulunacak.Kongrede ‘Ukrayna'ya yardım’ kriziABD Kongresinde, Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, buna ilişkin 5 Aralık'ta Senato üyelerine vereceği brifingi son dakika iptal etmiş, kararın nedenine ilişkin net açıklama yapmamıştı.Senatodaki Cumhuriyetçiler, 6 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanmasını engellemişti.ABD Başkanı Biden, 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna için olan yardımları da kapsayan 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuştu.Ancak Senatodakilerin başı çektiği, ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, göçmen politikasında birtakım değişiklikler başta olmak üzere istedikleri düzenlemeler yapılmadan bu bütçeyi onaylamaya karşı çıkıyor.Beyaz Saray ve Ukraynalı bazı yetkililer ise ABD'nin Ukrayna'ya yardımları olmadan Rusya ile savaşın kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.
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rusya, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, abd, joe biden, washington, vladimir zelenskiy, ukrayna
rusya, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, abd, joe biden, washington, vladimir zelenskiy, ukrayna

Rusya, Zelenskiy'in ABD ziyaretini değerlendirdi

13:44 12.12.2023
© AP Photo / John MinchilloRusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / John Minchillo
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Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Zelenskiy'in ABD ziyareti sırasında ne kadar silah için yalvarırsa yalvarsın, tümünün ya Rus ordusu tarafından imha edileceğini ya da terk edileceğini söyledi.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Washington ziyaretiyle ilgili değerlendirmesinde, “Ukraynalı diktatörün yeni başlayan sirk gösterisi sırasında ne kadar silah için yalvaracağı hiç önemli değil. Gönderilen silahların hepsi ya Rus ordusu tarafından savaş alanında yerle bir edilecek ya da öylece terk edilecek” dedi.
Ukrayna'ya gönderilen silahların bu kadere sahip olduğunu Batılı askeri uzmanların da teyit ettiğini vurgulayan Polyanskiy, olası yeni silah sevkiyatlarının, Lugansk ve Donetsk’in kurtarılması, Ukrayna'nın askerden ve Neo-Nazilerden arındırılması için başlatılan özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmasını hiçbir şekilde etkilemeyeceğinin altını çizdi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı, Batı ülkelerinin temsilcilerine hitap ettiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Sizin ve Zelenskiy rejimini koruyanların hoşunuza gitse de gitmese de, bu hikayenin de yakında mutlaka hiçbirinizin hoşuna gitmeyecek bir sonu olacağını temin etmek isterim. Peki ne yapabilirsiniz? Bu amaç için çok çalışsanız da giderek batan Kiev rejimi sizi kendi girdabına sürüklemeden önce, buna hazırlanmanızı ve mümkün olduğu kadar çabuk gerekli sonuçları çıkarmanızı tavsiye ediyoruz

Rus diplomat, BM Güvenlik Konseyi toplantısındaki konuşmasının devamında, Batılı meslektaşlarına dönerek, “Zelenskiy'in halk karşıtı rejimi uğruna ölmeye hazır Ukraynalıların giderek azalması durumunda kime mühimmat sağlayacaksınız?” diye sordu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Washington ziyaretine önceki gün başladı.
Resmi ziyaret kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Zelenskiy, Ulusal Savunma Üniversitesi'nde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya gelirken, oradaki konuşmasında Ukrayna'ya yardım konusunda anlaşamayan ABD Kongresi’ni eleştirirken, yeniden silah dilenmeye başladı.
Zelenskiy, gün içerisinde ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme yapacak ve Kongre temsilcileriyle görüşmelerde bulunacak.

Kongrede ‘Ukrayna'ya yardım’ krizi

ABD Kongresinde, Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, buna ilişkin 5 Aralık'ta Senato üyelerine vereceği brifingi son dakika iptal etmiş, kararın nedenine ilişkin net açıklama yapmamıştı.
Senatodaki Cumhuriyetçiler, 6 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanmasını engellemişti.
ABD Başkanı Biden, 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna için olan yardımları da kapsayan 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuştu.
Ancak Senatodakilerin başı çektiği, ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, göçmen politikasında birtakım değişiklikler başta olmak üzere istedikleri düzenlemeler yapılmadan bu bütçeyi onaylamaya karşı çıkıyor.
Beyaz Saray ve Ukraynalı bazı yetkililer ise ABD'nin Ukrayna'ya yardımları olmadan Rusya ile savaşın kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.
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