https://sputniknews.com.tr/20231211/biden-zelenskiyi-beyaz-saraya-cagirdi-1078302149.html
Biden, Zelenskiy'i Beyaz Saray'a çağırdı
Biden, Zelenskiy'i Beyaz Saray'a çağırdı
Kongre’de Ukrayna’ya mali yardım talebine destek bulamayan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i Beyaz Saray'a çağırdı. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T08:43+0300
2023-12-11T08:43+0300
2023-12-11T08:45+0300
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Biden yönetiminin basın servisi tarafından paylaşılan bilgide, Biden’ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’i 12 Aralık’ta Beyaz Saray’a davet ettiği bildirilirken, açıklamada, “ABD Başkanı, görüşme sırasında ABD'nin Ukrayna halkını destekleme konusundaki ‘sarsılmaz kararlılığını’ ilan edecek” ifadelerine yer verildi.Beyaz Saray, Biden ve Zelenskiy'in ‘Ukrayna'nın ihtiyaçlarını’ ve kritik olarak nitelendirilen bu dönemde ABD’nin Kiev’e desteğinin sürdürülmesinin önemini tartışacağını da ekledi.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in ofisi, Washington'da görüşülecek temel konuların, Ukrayna ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesi olduğuna değinirken, özellikle silah ve hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik ortak projelerin yanı sıra 2024 yılında ülkeler arasındaki çabaların koordinasyonu olacağını belirtiyor.Yakın zamanda konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Kiev’e yardımları için sağladığı fonun birkaç hafta içerisinde tükeneceğini itiraf etmişti.Kirby, Kongre’deki gelişmeler ışığında Ukrayna’ya yardımı sürdürme sözünü veremeyeceklerini söyledi.Amerika Birleşik Devletleri Yönetim ve Bütçe Dairesi Direktörü Shalanda Young, CBS televizyonuna demecinde ABD'nin Ukrayna'ya yapılan düzenli teslimatlarla tükenen kendi silah rezervlerini yenilemesi için yalnızca bir milyar doları kaldığını aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20231209/abd-medyasi-abdnin-ukraynaya-verdigi-destek-artik-pamuk-ipligine-bagli-1078247152.html
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abd, ukrayna, ukrayna krizi, joe biden, vladimir zelenskiy, beyaz saray, washington, kiev
abd, ukrayna, ukrayna krizi, joe biden, vladimir zelenskiy, beyaz saray, washington, kiev
Biden, Zelenskiy'i Beyaz Saray'a çağırdı
08:43 11.12.2023 (güncellendi: 08:45 11.12.2023)
Kongre’de Ukrayna’ya mali yardım talebine destek bulamayan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i Beyaz Saray'a çağırdı.
Biden yönetiminin basın servisi tarafından paylaşılan bilgide, Biden’ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’i 12 Aralık’ta Beyaz Saray’a davet ettiği bildirilirken, açıklamada, “ABD Başkanı, görüşme sırasında ABD'nin Ukrayna halkını destekleme konusundaki ‘sarsılmaz kararlılığını’ ilan edecek” ifadelerine yer verildi.
Beyaz Saray, Biden ve Zelenskiy'in ‘Ukrayna'nın ihtiyaçlarını’ ve kritik olarak nitelendirilen bu dönemde ABD’nin Kiev’e desteğinin sürdürülmesinin önemini tartışacağını da ekledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in ofisi, Washington'da görüşülecek temel konuların, Ukrayna ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesi olduğuna değinirken, özellikle silah ve hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik ortak projelerin yanı sıra 2024 yılında ülkeler arasındaki çabaların koordinasyonu olacağını belirtiyor.
Yakın zamanda konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby
, ABD’nin Kiev’e yardımları için sağladığı fonun birkaç hafta içerisinde
tükeneceğini itiraf etmişti.
Kirby, Kongre’deki gelişmeler ışığında Ukrayna’ya yardımı sürdürme sözünü veremeyeceklerini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri Yönetim ve Bütçe Dairesi Direktörü Shalanda Young, CBS televizyonuna demecinde ABD'nin Ukrayna'ya yapılan düzenli teslimatlarla tükenen kendi silah rezervlerini yenilemesi için yalnızca bir milyar doları kaldığını
aktardı.