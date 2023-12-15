https://sputniknews.com.tr/20231215/abd-husilere-karsi-koymak-uzere-kizildenize-gorev-gucu-konuslandiracak-1078489730.html
ABD, Husilere karşı koymak üzere Kızıldeniz'e 'görev gücü' konuşlandıracak
ABD, Husilere karşı koymak üzere Kızıldeniz'e 'görev gücü' konuşlandıracak
ABD'de yayın yapan bir yayın organında ABD'nin Kızıldeniz'de Husileri caydırmak üzere bir ekip konuşlandıracağı öne sürüldü. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T11:26+0300
2023-12-15T11:26+0300
2023-12-15T11:26+0300
israil- filistin çatışması
abd
kızıldeniz
tim lenderking
patrick ryder
yemen
husiler
husiler hareketi
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Söz konusu yayın organın ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Cuma günü Husilerin sivil gemilere yönelik saldırılarını engellemek üzere Kızıldeniz'de koalisyon güçlerinin konuşlandırılacağını duyurması bekleniyor.Habere göre bu gücün 'özel takviyeli çok uluslu bir görev gücü' olması bekleniyor.ABD'li yetkililere dayandırılan haberde ayrıca ABD yönetiminin kısa süre önce Husilere çeşitli kanallardan uyarılar göndererek Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları durdurmalarını talep ettiği bildirildi.Geçtiğimiz günlerde Körfez ülkelerini ziyaret eden ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking Suudi Arabistan, Umman ve Katar'daki mevkidaşlarından Husilere, Yemenli isyancıların uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünü tehdit eden saldırılarından ABD'nin son derece endişe duyduğunu iletmelerini istedi.Kaynaklar bölgedeki birçok ülkenin son iki hafta içinde Husilere benzer mesajlar ilettiğini söyledi. ABD'li yetkililer bu uyarıların şu ana kadar Husiler üzerinde bir etki yaratmadığını dile getirdiler.Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder düzenlediği brifingde özel görev gücüne ilişkin bilgilerin yakında verileceğini söylemişti.Daha önce Yemen'deki Husiler, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar durana kadar İsrail şirketlerine bağlı ya da İsrail'e giden gemilerin Kızıldeniz ve Arap Denizi'nden geçişini engellemeye devam edeceklerini açıklamışlardı.
https://sputniknews.com.tr/20231214/irandan-abdye-uyari-olaganustu-sorunlarla-karsilasirsiniz-1078458190.html
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abd, kızıldeniz, tim lenderking, patrick ryder, yemen, husiler, husiler hareketi
abd, kızıldeniz, tim lenderking, patrick ryder, yemen, husiler, husiler hareketi
ABD, Husilere karşı koymak üzere Kızıldeniz'e 'görev gücü' konuşlandıracak
ABD'de yayın yapan bir yayın organında ABD'nin Kızıldeniz'de Husileri caydırmak üzere bir ekip konuşlandıracağı öne sürüldü.
Söz konusu yayın organın ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Cuma günü Husilerin sivil gemilere yönelik saldırılarını engellemek üzere Kızıldeniz'de koalisyon güçlerinin konuşlandırılacağını duyurması bekleniyor.
Habere göre bu gücün 'özel takviyeli çok uluslu bir görev gücü' olması bekleniyor.
ABD'li yetkililere dayandırılan haberde ayrıca ABD yönetiminin kısa süre önce Husilere çeşitli kanallardan uyarılar göndererek Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları durdurmalarını talep ettiği bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde Körfez ülkelerini ziyaret eden ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking Suudi Arabistan, Umman ve Katar'daki mevkidaşlarından Husilere, Yemenli isyancıların uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünü tehdit eden saldırılarından ABD'nin son derece endişe duyduğunu iletmelerini istedi.
Kaynaklar bölgedeki birçok ülkenin son iki hafta içinde Husilere benzer mesajlar ilettiğini söyledi. ABD'li yetkililer bu uyarıların şu ana kadar Husiler üzerinde bir etki yaratmadığını dile getirdiler.
Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder düzenlediği brifingde özel görev gücüne ilişkin bilgilerin yakında verileceğini söylemişti.
Daha önce Yemen'deki Husiler, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar durana kadar İsrail şirketlerine bağlı ya da İsrail'e giden gemilerin Kızıldeniz ve Arap Denizi'nden geçişini engellemeye devam edeceklerini açıklamışlardı.