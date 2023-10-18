https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-hastane-saldirisina-karismadigina-dair-kanitlari-birlesmis-milletlere-sunacak-1076475980.html
İsrail, hastane saldırısına 'karışmadığına dair kanıtları' Birleşmiş Milletler'e sunacak
İsrail, hastane saldırısına 'karışmadığına dair kanıtları' Birleşmiş Milletler'e sunacak
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, İsrail'in BM Güvenlik Konseyi toplantısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırı ile İsrail'in ilgisi olmadığına dair... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T16:55+0300
2023-10-18T16:55+0300
2023-10-18T16:55+0300
dünya
eli cohen
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israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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bm güvenlik konseyi
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İsrail, BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni yapılan saldırıyla ilgisi olmadığına dair kanıtlar sunmayı planlıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen İsrail'in BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni yapılan saldırıyla ilgisi olmadığını dair kanıtları sunmayı planladıklarını belirtti.İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmadığına dair ellerinde somut kanıtlar olduğunu zikreden Cohen, bu tıbbi tesisin İslami Cihad örgütü tarafından fırlatılan bir roket tarafından vurulduğundan yüzde 100 emin olduklarını dile getirdi.X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda Cohen, bu kanıtların Çarşamba günü Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi toplantısında tüm uluslararası toplumun görüşüne sunulacağını vurguladı.Bakan, İsrailliler ile Filistinlilerin de arasında olduğu sivillerin hayatını kaybetmesinin bir trajedi olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-gazzedeki-hastaneye-yapilan-saldiriyi-insanlik-disi-olarak-niteledi-1076456899.html
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eli cohen, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, gazze, gazze şeridi
eli cohen, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, gazze, gazze şeridi
İsrail, hastane saldırısına 'karışmadığına dair kanıtları' Birleşmiş Milletler'e sunacak
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İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, İsrail'in BM Güvenlik Konseyi toplantısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırı ile İsrail'in ilgisi olmadığına dair kanıtları sunacağını açıkladı.
İsrail, BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni yapılan saldırıyla ilgisi olmadığına dair kanıtlar sunmayı planlıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen İsrail'in BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni yapılan saldırıyla ilgisi olmadığını dair kanıtları sunmayı planladıklarını belirtti.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmadığına dair ellerinde somut kanıtlar olduğunu zikreden Cohen, bu tıbbi tesisin İslami Cihad örgütü tarafından fırlatılan bir roket tarafından vurulduğundan yüzde 100 emin olduklarını dile getirdi.
X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda Cohen, bu kanıtların Çarşamba günü Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi toplantısında tüm uluslararası toplumun görüşüne sunulacağını vurguladı.
Bakan, İsrailliler ile Filistinlilerin de arasında olduğu sivillerin hayatını kaybetmesinin bir trajedi olduğunu vurguladı.