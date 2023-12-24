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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231224/unrwa-israilin-saldirilari-altindaki-gazzede-oldurulen-bm-calisani-sayisi-142ye-ulasti-1078890462.html
UNRWA: İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 142'ye ulaştı
UNRWA: İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 142'ye ulaştı
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 142 çalışanının... 24.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-24T21:51+0300
2023-12-24T21:51+0300
israil- filistin çatışması
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UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki kayıplara ilişkin bilgi verildi.Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısının 142'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, çoğunluğunun aileleriyle birlikte hayatını kaybettiği kaydedildi.Açıklamada, keder ve yıkımın sürdüğü bu felaket zamanlarında Noel kutlayanlara "Mutlu Noeller" demenin zor olduğu ifade edildi. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 424 Filistinli öldürüldü, 54 bin 36 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu belirtiliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 153’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 486 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 124 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.
https://sputniknews.com.tr/20231224/zaharova-rusya-gazzedeki-krizin-cozumu-icin-siyasi-yardim-sagliyor-1078890353.html
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unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi
unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi

UNRWA: İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 142'ye ulaştı

21:51 24.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbairİsrail Gazze Şeridi saldırı
İsrail Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 142 çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.
UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki kayıplara ilişkin bilgi verildi.
Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısının 142'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, çoğunluğunun aileleriyle birlikte hayatını kaybettiği kaydedildi.
Açıklamada, keder ve yıkımın sürdüğü bu felaket zamanlarında Noel kutlayanlara "Mutlu Noeller" demenin zor olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 424 Filistinli öldürüldü, 54 bin 36 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 153’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 486 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 124 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.
ışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
TÜRKİYE
Zaharova: Rusya Gazze'deki krizin çözümü için siyasi yardım sağlıyor
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