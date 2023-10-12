https://sputniknews.com.tr/20231012/israil-yedek-askerleri-lubnan-sinirina-konuslandirdi-1076266623.html
İsrail, yedek askerleri Lübnan sınırına konuşlandırdı
İsrail, yedek askerleri Lübnan sınırına konuşlandırdı
İsrail ordusunun yedek askerleri ülkenin kuzey bölgelerine, Lübnan sınırındaki kentlere gönderdiği belirtildi. 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T11:27+0300
2023-10-12T11:27+0300
2023-10-12T11:27+0300
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İsrail'e ait çok dilli bir çevrimiçi gazete Times of Israel'in haberinde, "İsrail ordusu, yedek askerlerden oluşan kuvvetlerin ülkenin kuzeyindeki birliklerin güçlendirilmesi ışığında Lübnan sınırındaki şehirlere konuşlandırıldığını açıkladı" dendi.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın operasyonun başlatmasını izleyen 48 saat içinde 300 bin yedek asker seferber edildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231012/israil-yarali-filistinlilerin-tedavisini-yapmayacak-her-hamas-uyesi-kendini-olu-bilsin-1076260686.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, hamas
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, hamas
İsrail, yedek askerleri Lübnan sınırına konuşlandırdı
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İsrail ordusunun yedek askerleri ülkenin kuzey bölgelerine, Lübnan sınırındaki kentlere gönderdiği belirtildi.
İsrail'e ait çok dilli bir çevrimiçi gazete Times of Israel'in haberinde, "İsrail ordusu, yedek askerlerden oluşan kuvvetlerin ülkenin kuzeyindeki birliklerin güçlendirilmesi ışığında Lübnan sınırındaki şehirlere konuşlandırıldığını açıkladı" dendi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın operasyonun başlatmasını izleyen 48 saat içinde 300 bin yedek asker seferber edildiğini duyurmuştu.