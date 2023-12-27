https://sputniknews.com.tr/20231227/israilli-diplomattan-gazzedeki-catismalarin-ne-zaman-sona-erecegine-dair-aciklama-1079034115.html

İsrailli diplomattan Gazze'deki çatışmaların ne zaman sona ereceğine dair açıklama

İsrailli diplomattan Gazze'deki çatışmaların ne zaman sona ereceğine dair açıklama

Eski İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Yossi Beilin, İspanyol Vanguardia gazetesine verdiği demecinde, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların birkaç hafta içinde sona... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T12:51+0300

2023-12-27T12:51+0300

2023-12-27T12:51+0300

israil- filistin çatışması

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Eski İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Yossi Beilin, İspanyol Vanguardia gazetesine verdiği demecinde, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların birkaç hafta içinde sona erebileceğini söyledi.Gazetenin çatışmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Beilin, İsrail ordusundan küçük bir gücün Gazze Şeridi'nde Filistinli Hamas hareketiyle savaşmaya devam edebileceğini ancak genel olarak çatışmanın sona ermiş sayılabileceğini ifade etti.“Bu (çatışmanın sona ermesi) birkaç hafta meselesi” iddiasında bulunan İsrailli siyasetçi, demecini, “İsrail ordusuna bağlı küçük ölçekteki bazı birlikler Hamas'ın kalıntılarıyla ya da başka bir şeyle savaşmaya devam edebilir ama bu artık topyekün bir savaş olmayacak. Savaş çok yakında sona erecek” ifadeleriyle sürdürdü.Beilin, ayrıca İsrailli yetkililer ile Hamas arasında müzakerelerin imkansız olduğuna da vurgu yaparken, “Müzakere masasına birlikte oturup bir anlaşmaya varamayız. Onlar (Hamas) bizimle konuşmak ve bölgedeki varlığımızı tanımak istemiyorlar. Görünen o ki tek çıkış yolu savaşmak" diye konuştu.İsrail hükümeti farklı düşünüyorFransa ise İsrail makamlarının Gazze'deki çatışmaların yoğunlaşacağı ve uzayacağı yönündeki açıklamasından ciddi endişe duyduğunu bildirdi.Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Paris yönetiminin, İsrail makamlarının "Gazze'deki çatışmaların yoğunlaşacağı ve uzayacağı" yönündeki açıklamasından ciddi endişe duyduğu belirtildi.Açıklamada, bölgede son günlerdeki sistematik bombardımanlarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği anımsatılırken, "Fransa, ateşkese götürecek bir (insani) aranın derhal sağlanması çağrısını güçlü bir şekilde yineliyor" ifadesine yer verildi.Dünya genelinde her zaman ve her yerde sivillerin korunması için geçerli olan uluslararası insancıl hukuk ilkelerine atıft yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki sivil halkı korumak için somut önlemler alması gerektiğine işaret edildi.Açıklamada, Fransa'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 22 Aralık'ta (BMGK) 2720 sayılı kararın kabul edilmesinden memnuniyet duyduğu kaydedilirken, bu kararın Gazze'deki sivil halka daha fazla insani yardımın acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.Fransa'nın bu bağlamda, İsrail'i, Gazze Şeridi'ne insani yardımın erişimini kolaylaştırmaya ve bu yardımın erişimi için gerekli tedbirleri almaya çağırdığı ifade edilen açıklamada, Gazze'ye tüm erişim yollarının kullanımının kolaylaştırılması gerektiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231225/israilin-han-yunus-saldirilari-aylarca-surebilir-1078894694.html

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, fransa