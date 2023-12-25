https://sputniknews.com.tr/20231225/israilin-han-yunus-saldirilari-aylarca-surebilir-1078894694.html

'İsrail'in Han Yunus saldırıları aylarca sürebilir'

'İsrail'in Han Yunus saldırıları aylarca sürebilir'

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ederken, kuzey bölgesini kontrol altına... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T08:52+0300

2023-12-25T08:52+0300

2023-12-25T08:52+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze şeridi

filistin

ortadoğu

doğu akdeniz

abd

benyamin netanyahu

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İsrail ordusunda ismi açıklanmayan üst düzey yetkiliye atıfta bulunan ABD gazetesi Wall Street Journal (WSJ), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ve çevresinde kontrolü sağlamasının aylar alabileceğini yazdı.Gazetenin İsrailli subaya dayandırdığı haberde, İsrail ordusunun şu anda Gazze'nin kuzeyini kontrol ettiği kaydedilirken, güneydeki Han Yunus ve çevresinin kontrol altına alınmasının da aylar sürebileceği vurgulandı.Bununla birlikte gazeteye Filistinli Hamas savaşçılarının taktiklerini değerlendiren İsrail Ordusu (IDF) üst düzey yetkilisi, “Şu anda kullandıkları yöntem, askerlerimizi yormak ve sonra tünellere geri dönmek” ifadelerini kullandı.İsrail ordusu, Gazze’de 5 İsrailli esirin cesedine ulaştığını duyurduİsrail ordusu, yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi’nde 5 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıkladı.İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.Hagari, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir tünel içerisinde 5 İsrailli esirin cesedine ulaştığını ve cesetleri buradan çıkardığını söyledi.Ordunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentini kontrol altına almak için buradaki kara operasyonlarını genişletmeyi planladığını kaydeden Hagari, bunun vakit alacağını zira Gazze'deki kara harekatının karmaşık ve kompleks bir harekat olduğunu kaydetti.Hagari, "Can kaybı vermeden Hamas'ı yok etmek mümkün değil" dedi.Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde dün, İsrail'in bombardımanı sonucu 5 esirden sorumlu olan grupla bağlantının kesildiğini, bu kişiler arasında 18 Aralık'ta İsrail hükümetine görüntülü mesaj göndererek "bizi buradan kurtarın" çağrısında bulunan 3 yaşlı esirin de bulunduğunu ifade etmişti.Ebu Ubeyde, bombardıman nedeniyle esirlerin öldüğünü tahmin ettiklerini dile getirmişti.Hamas Telegram hesabından 18 Aralık'ta, 79, 80 ve 84 yaşlarındaki 3 İsrailli esirin, Netanyahu hükümetine hava saldırılarını durdurma çağrısı yaptıkları görüntülü mesajı paylaşmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231225/israilin-magazi-multeci-kampina-duzenledigi-saldirida-70-kisi-oldu-1078893557.html

israil

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze şeridi, filistin, ortadoğu, doğu akdeniz, abd, benyamin netanyahu