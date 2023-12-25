https://sputniknews.com.tr/20231225/israilin-magazi-multeci-kampina-duzenledigi-saldirida-70-kisi-oldu-1078893557.html
İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 70 kişi öldü
İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 70 kişi öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği hava saldırısında en az 70 kişinin... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T00:54+0300
2023-12-25T00:54+0300
2023-12-25T00:54+0300
israil- filistin çatışması
mülteci
mülteci kampı
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Magazi Mülteci Kampı'nda nüfusun kalabalık olduğu bir yerleşim yerinde soykırım gerçekleştirdiğini kaydetti.Kudra, söz konusu saldırıda şu ana kadar 70 kişinin öldüğünü, bölgede çok sayıda ailenin bulunması nedeniyle ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231224/urdun-ve-bae-disisleri-bakanlarindan-gazzede-acil-ateskes-vurgusu-1078891415.html
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mülteci, mülteci kampı, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
mülteci, mülteci kampı, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 70 kişi öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği hava saldırısında en az 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Magazi Mülteci Kampı'nda nüfusun kalabalık olduğu bir yerleşim yerinde soykırım gerçekleştirdiğini kaydetti.
Kudra, söz konusu saldırıda şu ana kadar 70 kişinin öldüğünü, bölgede çok sayıda ailenin bulunması nedeniyle ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu ifade etti.