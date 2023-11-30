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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231130/israil-ordusundan-gazzeye-yeniden-saldiriya-haziriz-mesaji-1077969307.html
İsrail ordusundan 'Gazze'ye yeniden saldırıya hazırız' mesajı
İsrail ordusundan 'Gazze'ye yeniden saldırıya hazırız' mesajı
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas ile varılan "insani aranın" uzatılmaması halinde abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T23:54+0300
2023-11-30T23:54+0300
israil- filistin çatışması
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gazze şeridi
gazze yeniden inşa mekanizması
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Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir takası ve "insani araya" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Sözcü, varılan mutabakat kapsamında bu akşam başka İsrailli esirlerin de bırakılmasını beklediklerini kaydetti."İnsani aranın" sonlanması halinde Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini dile getiren Hagari, "İsrail ordusu çatışmayı sürdürmeye hazır. Bu gece de her an saldırmaya hazırız" ifadesini kullandı.İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nde 24 Kasım'da çatışmalara ara verilerek 4 günlük "insani ara" verilmişti. Bu "insani ara" iki ayrı müzakerenin ardından 3 gün daha uzatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231126/canli-gazzedeki-insani-ara-ucuncu-gununde-hamas-13-israilli-esiri-serbest-birakti-1077787405.html
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İsrail ordusundan 'Gazze'ye yeniden saldırıya hazırız' mesajı

23:54 30.11.2023
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırıları 46. gününde de devam ediyor. Gazze'ye düzenlenen saldırılar, İsrail'in Sderot kentinden görüntülendi. Saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırıları 46. gününde de devam ediyor. Gazze'ye düzenlenen saldırılar, İsrail'in Sderot kentinden görüntülendi. Saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© AA / Mostafa Alkharouf
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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas ile varılan "insani aranın" uzatılmaması halinde abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduklarını söyledi.
Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir takası ve "insani araya" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sözcü, varılan mutabakat kapsamında bu akşam başka İsrailli esirlerin de bırakılmasını beklediklerini kaydetti.
"İnsani aranın" sonlanması halinde Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini dile getiren Hagari, "İsrail ordusu çatışmayı sürdürmeye hazır. Bu gece de her an saldırmaya hazırız" ifadesini kullandı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nde 24 Kasım'da çatışmalara ara verilerek 4 günlük "insani ara" verilmişti. Bu "insani ara" iki ayrı müzakerenin ardından 3 gün daha uzatılmıştı.
Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esiri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. Esirler, Kızılhaç'a ait araçlarla Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a götürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
CANLI | 3. esir takası gerçekleşti: Hamas 17, İsrail 39 esiri serbest bıraktı
26 Kasım, 08:39
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