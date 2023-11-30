https://sputniknews.com.tr/20231130/israil-ordusundan-gazzeye-yeniden-saldiriya-haziriz-mesaji-1077969307.html
İsrail ordusundan 'Gazze'ye yeniden saldırıya hazırız' mesajı
İsrail ordusundan 'Gazze'ye yeniden saldırıya hazırız' mesajı
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas ile varılan "insani aranın" uzatılmaması halinde abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T23:54+0300
2023-11-30T23:54+0300
2023-11-30T23:54+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
daniel hagari
insan
insan
insani ara
gazze şeridi
gazze yeniden inşa mekanizması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077646538_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5b9ca4c20d185c2ebc6b235f34a957db.jpg
Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir takası ve "insani araya" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Sözcü, varılan mutabakat kapsamında bu akşam başka İsrailli esirlerin de bırakılmasını beklediklerini kaydetti."İnsani aranın" sonlanması halinde Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini dile getiren Hagari, "İsrail ordusu çatışmayı sürdürmeye hazır. Bu gece de her an saldırmaya hazırız" ifadesini kullandı.İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nde 24 Kasım'da çatışmalara ara verilerek 4 günlük "insani ara" verilmişti. Bu "insani ara" iki ayrı müzakerenin ardından 3 gün daha uzatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231126/canli-gazzedeki-insani-ara-ucuncu-gununde-hamas-13-israilli-esiri-serbest-birakti-1077787405.html
israil
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077646538_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a0782b7b9da241c8b0e32bd7acf6fc5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil-filistin, israil, daniel hagari, insan, insan, insani ara, gazze şeridi, gazze yeniden inşa mekanizması
israil-filistin, israil, daniel hagari, insan, insan, insani ara, gazze şeridi, gazze yeniden inşa mekanizması
İsrail ordusundan 'Gazze'ye yeniden saldırıya hazırız' mesajı
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas ile varılan "insani aranın" uzatılmaması halinde abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduklarını söyledi.
Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir takası ve "insani araya" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sözcü, varılan mutabakat kapsamında bu akşam başka İsrailli esirlerin de bırakılmasını beklediklerini kaydetti.
"İnsani aranın" sonlanması halinde Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini dile getiren Hagari, "İsrail ordusu çatışmayı sürdürmeye hazır. Bu gece de her an saldırmaya hazırız" ifadesini kullandı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nde 24 Kasım'da çatışmalara ara verilerek 4 günlük "insani ara" verilmişti. Bu "insani ara" iki ayrı müzakerenin ardından 3 gün daha uzatılmıştı.