https://sputniknews.com.tr/20231027/kremlin-israil-filistin-gerilimi-bolgede-daha-genis-capta-bir-gerilimi-korukluyor--1076799260.html

Kremlin: İsrail-Filistin gerilimi, bölgede daha geniş çapta bir gerilimi körüklüyor

Kremlin: İsrail-Filistin gerilimi, bölgede daha geniş çapta bir gerilimi körüklüyor

ABD ordusunun Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na ait 2 askeri tesisi vurmasını yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail-Filistin çatışmasının tüm... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T18:56+0300

2023-10-27T18:56+0300

2023-10-27T18:56+0300

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Kremlin Sözcüsü Peskov, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda ABD'nin bölgedeki gerilimi daha üst seviyelere çıkarmaya gebe hamlesini değerlendirdi. Peskov, ABD'nin saldırısı hakkında "İsrail-Filistin gerilimi, bölgede daha geniş çapta bir gerilimi körüklüyor ve bu çok kötü bir durum" ifadelerini kullandı.Peskov, Kremlin'de Rus askerinin Suriye'deki çatışmalara çekilmesiyle ilgili kaygı olup olmadığının sorulması üzerine de "Hayır, şu anda böyle bir endişe yok" yanıtını verdi.'Çatışmanın tüm taraflarıyla temasa ihtiyaç var'Bu arada Kremlin Sözcüsü, Hamas heyetinin Moskova'yı ziyaret ettiğinin hatırlatılması karşısında, Rusya'nın İsrail de dahil çatışmanın tüm taraflarıyla temas kurulmasını gerekli gördüğünü söyledi.Peskov, Hamas heyetinin ziyaretiyle ilgili "Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklamalar yapıldı. Tüm taraflarla temasların sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz ve elbette İsrail'le diyaloğa da devam edeceğiz" dedi.Peskov, Kremlin'de Hamas üyeleriyle herhangi bir görüşme planlanmadığının da altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231027/gerilim-tirmaniyor-abd-iran-devrim-muhafizlarina-ait-2-tesisi-vurdu-1076787464.html

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