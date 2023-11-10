https://sputniknews.com.tr/20231110/filistin-devlet-baskani-abbas-gazzenin-kontrolunu-almaya-istekliyiz-1077275754.html
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze'nin kontrolünü almaya istekliyiz
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze'nin kontrolünü almaya istekliyiz
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'nin kontrolünü almaya istekli olduklarını ancak bunun daha geniş kapsamlı bir anlaşma çerçevesinde gerçekleşebileceğini... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T16:35+0300
2023-11-10T16:35+0300
2023-11-10T16:35+0300
israil- filistin çatışması
mahmud abbas
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
gazze
gazze şeridi
yaser arafat
filistin kurtuluş örgütü (fkö)
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Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, çatışmaların sona ermesinden sonra Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nin kontrolünü yeniden ele geçirmeye hazır olduğunu yineledi ancak bunun yalnızca 1967 sınırlarında kurulacak ve başkenti Doğu Kudüs olacak bir Filistin Devleti'ni de içeren kapsamlı bir siyasi çözümün parçası olması halinde gerçekleşebileceğini söyledi.Filistin lideri Yaser Arafat'ın ölümünün 19. yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada Abbas, Arafat'ın mirasını koruma ve Filistin Yönetimi'ni kontrol eden Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Filistin halkının tek meşru temsilcisi olarak koruma çağrısında bulundu. Abbas, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sona erdirilmesi için 'uluslararası garantiler' ve bir takvim sağlayacak uluslararası bir barış konferansı çağrısında da bulundu.İsrail, Hamas'ı yok etmek için başlattığı askeri harekatı sona erdirdikten sonra Gazze'nin güvenlik kontrolünü belirsiz bir süre için elinde tutmayı planladığını ancak bölgeyi yeniden işgal etme niyetinde olmadığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231109/filistin-devlet-baskani-abbas-isgal-guclerinin-gazzeyi-bolme-planlari-kabul-edilemez-1077217224.html
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gazze
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Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze'nin kontrolünü almaya istekliyiz
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'nin kontrolünü almaya istekli olduklarını ancak bunun daha geniş kapsamlı bir anlaşma çerçevesinde gerçekleşebileceğini söyledi.
Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, çatışmaların sona ermesinden sonra Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nin kontrolünü yeniden ele geçirmeye hazır olduğunu yineledi ancak bunun yalnızca 1967 sınırlarında kurulacak ve başkenti Doğu Kudüs olacak bir Filistin Devleti'ni de içeren kapsamlı bir siyasi çözümün parçası olması halinde gerçekleşebileceğini söyledi.
Filistin lideri Yaser Arafat'ın ölümünün 19. yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada Abbas, Arafat'ın mirasını koruma ve Filistin Yönetimi'ni kontrol eden Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Filistin halkının tek meşru temsilcisi olarak koruma çağrısında bulundu. Abbas, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sona erdirilmesi için 'uluslararası garantiler' ve bir takvim sağlayacak uluslararası bir barış konferansı çağrısında da bulundu.
İsrail, Hamas'ı yok etmek için başlattığı askeri harekatı sona erdirdikten sonra Gazze'nin güvenlik kontrolünü belirsiz bir süre için elinde tutmayı planladığını ancak bölgeyi yeniden işgal etme niyetinde olmadığını söylemişti.