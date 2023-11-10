https://sputniknews.com.tr/20231110/filistin-devlet-baskani-abbas-gazzenin-kontrolunu-almaya-istekliyiz-1077275754.html

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze'nin kontrolünü almaya istekliyiz

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze'nin kontrolünü almaya istekliyiz

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'nin kontrolünü almaya istekli olduklarını ancak bunun daha geniş kapsamlı bir anlaşma çerçevesinde gerçekleşebileceğini... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T16:35+0300

2023-11-10T16:35+0300

2023-11-10T16:35+0300

israil- filistin çatışması

mahmud abbas

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

gazze

gazze şeridi

yaser arafat

filistin kurtuluş örgütü (fkö)

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Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, çatışmaların sona ermesinden sonra Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nin kontrolünü yeniden ele geçirmeye hazır olduğunu yineledi ancak bunun yalnızca 1967 sınırlarında kurulacak ve başkenti Doğu Kudüs olacak bir Filistin Devleti'ni de içeren kapsamlı bir siyasi çözümün parçası olması halinde gerçekleşebileceğini söyledi.Filistin lideri Yaser Arafat'ın ölümünün 19. yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada Abbas, Arafat'ın mirasını koruma ve Filistin Yönetimi'ni kontrol eden Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Filistin halkının tek meşru temsilcisi olarak koruma çağrısında bulundu. Abbas, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sona erdirilmesi için 'uluslararası garantiler' ve bir takvim sağlayacak uluslararası bir barış konferansı çağrısında da bulundu.İsrail, Hamas'ı yok etmek için başlattığı askeri harekatı sona erdirdikten sonra Gazze'nin güvenlik kontrolünü belirsiz bir süre için elinde tutmayı planladığını ancak bölgeyi yeniden işgal etme niyetinde olmadığını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231109/filistin-devlet-baskani-abbas-isgal-guclerinin-gazzeyi-bolme-planlari-kabul-edilemez-1077217224.html

filistin

israil

gazze

gazze şeridi

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