https://sputniknews.com.tr/20231109/filistin-devlet-baskani-abbas-isgal-guclerinin-gazzeyi-bolme-planlari-kabul-edilemez-1077217224.html

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İşgal güçlerinin Gazze'yi bölme planları kabul edilemez

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İşgal güçlerinin Gazze'yi bölme planları kabul edilemez

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ni bölme planlarının kabul edilemez olduğunu ve Gazze'nin Filistin'in ayrılmaz bir... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T01:42+0300

2023-11-09T01:42+0300

2023-11-09T01:42+0300

israil- filistin çatışması

filistin

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israil-filistin sorunu

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Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Mahmud Abbas, Hollanda ve Avustralya başbakanları Mark Rutte ve Anthony Albanese ile ayrı ayrı telefonda görüştü.Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşmesinde "İşgal güçlerinin Gazze'yi bölme planları kabul edilemez" diyen Abbas, Gazze için siyasi ya da güvenlik çözümünün olmadığını, orasının Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.Abbas, Filistin halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine kavuşması için uluslararası meşruiyet temelli bir siyasi çözümün uygulanmasını mutlak olduğunu vurguladı.Avustralya Başbakanı Anthony Albanese tarafından telefonla aranan Abbas, görüşmede, Filistin halkına yönelik uygulanan katliamın derhal durdurulması gerektiğini dile getirdi.Abbas, Filistin halkının yasal temsilcisinin kendileri olduğunu, ulusal kararları alma hakkının da Filistin Kurtuluş Örgütü'nde bulunduğunu kaydetti.

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