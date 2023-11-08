https://sputniknews.com.tr/20231108/bircok-milletten-insan-bir-araya-gelerek-new-yorkta-filistine-destek-gosterisi-duzenlendi-1077184881.html
Birçok milletten insan bir araya gelerek New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Birçok milletten insan bir araya gelerek New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
ABD’nin New York kentinde Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T11:31+0300
2023-11-08T11:31+0300
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фото, israil, israil-filistin, protesto, protesto gösterisi, gazze, gazze şeridi, saldırı, hamas
фото, israil, israil-filistin, protesto, protesto gösterisi, gazze, gazze şeridi, saldırı, hamas
Birçok milletten insan bir araya gelerek New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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ABD’nin New York kentinde Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.
© AA / Fatih Aktaş
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, New York sokaklarında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıdı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, New York sokaklarında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıdı.
© AA / Fatih Aktaş
New Yok Polis Departmanı birimi, bazı göstericilere müdahalede bulunarak göz altına aldı.
New Yok Polis Departmanı birimi, bazı göstericilere müdahalede bulunarak göz altına aldı.
© AA / Fatih Aktaş
'Turkey' tişörtü giyen bir kişinin de protestolara katılması dikkat çekti.
'Turkey' tişörtü giyen bir kişinin de protestolara katılması dikkat çekti.
© AA / Selçuk Acar
Gösterilere Yahudilerin de katıldığı görüldü.
Gösterilere Yahudilerin de katıldığı görüldü.
© AA / Selçuk Acar
Göstericiler, New York sokaklarında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyarak Manhattan Köprüsü üzerinden Brooklyn'e yürüdü.
Göstericiler, New York sokaklarında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyarak Manhattan Köprüsü üzerinden Brooklyn'e yürüdü.
© AA / Selçuk AcarABD’nin New York kentinde Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, New York sokaklarında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyarak Manhattan Köprüsü üzerinden Brooklyn'e yürüdü. ( Selçuk Acar - Anadolu Ajansı )
© AA / Selçuk AcarABD’nin New York kentinde Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, New York sokaklarında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyarak Manhattan Köprüsü üzerinden Brooklyn'e yürüdü. ( Selçuk Acar - Anadolu Ajansı )
© AA / Selçuk AcarABD’nin New York kentinde Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, New York sokaklarında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyarak Manhattan Köprüsü üzerinden Brooklyn'e yürüdü. ( Selçuk Acar - Anadolu Ajansı )
© AA / Lokman Vural ElibolABD’nin New York kentinde Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, New York sokaklarında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyarak Manhattan Köprüsü üzerinden Brooklyn'e yürüdü. ( Lokman Vural Elibol - Anadolu Ajansı )