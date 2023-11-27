https://sputniknews.com.tr/20231127/borrell-savasin-ortasinda-dahi-illegal-yerlesim-hazirligi-yapmak-israili-daha-guvenli-yapmayacak--1077827034.html
Borrell: Savaşın ortasında dahi illegal yerleşim hazırlığı yapmak, İsrail'i daha güvenli yapmayacak
Borrell: Savaşın ortasında dahi illegal yerleşim hazırlığı yapmak, İsrail'i daha güvenli yapmayacak
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya platformundan İsrail'e tepki gösterdi. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T14:38+0300
2023-11-27T14:38+0300
2023-11-27T14:38+0300
israil- filistin çatışması
josep borel
josep borrell
ab
avrupa birliği
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Savaşın ortasında İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için yeni fon ayıracağını öğrenerek dehşete düştüm. Bu, meşru müdafaa değildir." ifadelerini kullandı.Borrell, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile eş başkanlığını yaptığı Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'nun açılışında konuştu.İsrail'in yasa dışı yerleşimleri artırmak için fon tahsis etme konusundaki yeni kararına değinen Borrell, bu durumu kınadı. Borrell, konuşmasının ardından X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:'Filistin devleti olmadan İsrail için barış ve güvenlik söz konusu olmayacaktır'Toplantıda yaptığı konuşmada da Borrell, "Filistin devleti olmadan İsrail için barış ve güvenlik söz konusu olmayacaktır." değerlendirmesini yaptı. Borrell, İsrail'in de AiB'nin üyesi olduğunu anımsatarak, 'bugünkü toplantıya katılmamasından üzüntü' duyduğunu kaydetti.
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josep borel, josep borrell, ab, avrupa birliği, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, filistin, filistin yönetimi, filistin komisyonu, filistin sorunu
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Borrell: Savaşın ortasında dahi illegal yerleşim hazırlığı yapmak, İsrail'i daha güvenli yapmayacak
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya platformundan İsrail'e tepki gösterdi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Savaşın ortasında İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için yeni fon ayıracağını öğrenerek dehşete düştüm. Bu, meşru müdafaa değildir." ifadelerini kullandı.Borrell, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile eş başkanlığını yaptığı Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'nun açılışında konuştu.
İsrail'in yasa dışı yerleşimleri artırmak için fon tahsis etme konusundaki yeni kararına değinen Borrell, bu durumu kınadı. Borrell, konuşmasının ardından X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Savaşın ortasında İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için yeni fon ayıracağını öğrenerek dehşete düştüm. Bu, meşru müdafaa değildir. İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecektir. Yerleşimler ciddi bir uluslararası insan hakları ihlalidir ve İsrail'in en büyük güvenlik sorumluluğudur."
'Filistin devleti olmadan İsrail için barış ve güvenlik söz konusu olmayacaktır'
Toplantıda yaptığı konuşmada da Borrell, "Filistin devleti olmadan İsrail için barış ve güvenlik söz konusu olmayacaktır." değerlendirmesini yaptı. Borrell, İsrail'in de AiB'nin üyesi olduğunu anımsatarak, 'bugünkü toplantıya katılmamasından üzüntü' duyduğunu kaydetti.