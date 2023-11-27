https://sputniknews.com.tr/20231127/borrell-savasin-ortasinda-dahi-illegal-yerlesim-hazirligi-yapmak-israili-daha-guvenli-yapmayacak--1077827034.html

Borrell: Savaşın ortasında dahi illegal yerleşim hazırlığı yapmak, İsrail'i daha güvenli yapmayacak

Borrell: Savaşın ortasında dahi illegal yerleşim hazırlığı yapmak, İsrail'i daha güvenli yapmayacak

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya platformundan İsrail'e tepki gösterdi. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T14:38+0300

2023-11-27T14:38+0300

2023-11-27T14:38+0300

israil- filistin çatışması

josep borel

josep borrell

ab

avrupa birliği

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

israil ordusu (idf)

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Savaşın ortasında İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için yeni fon ayıracağını öğrenerek dehşete düştüm. Bu, meşru müdafaa değildir." ifadelerini kullandı.Borrell, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile eş başkanlığını yaptığı Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'nun açılışında konuştu.İsrail'in yasa dışı yerleşimleri artırmak için fon tahsis etme konusundaki yeni kararına değinen Borrell, bu durumu kınadı. Borrell, konuşmasının ardından X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:'Filistin devleti olmadan İsrail için barış ve güvenlik söz konusu olmayacaktır'Toplantıda yaptığı konuşmada da Borrell, "Filistin devleti olmadan İsrail için barış ve güvenlik söz konusu olmayacaktır." değerlendirmesini yaptı. Borrell, İsrail'in de AiB'nin üyesi olduğunu anımsatarak, 'bugünkü toplantıya katılmamasından üzüntü' duyduğunu kaydetti.

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