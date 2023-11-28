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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231128/israil-hukumeti-esi-gorulmemis-8-milyar-dolarlik-savas-butcesini-onayladi-1077866652.html
İsrail hükümeti 'eşi görülmemiş' 8 milyar dolarlık savaş bütçesini onayladı
İsrail hükümeti 'eşi görülmemiş' 8 milyar dolarlık savaş bütçesini onayladı
İsrail hükümetinin, savaş giderleri için 8 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, hükümetin savaş... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T14:13+0300
2023-11-28T14:13+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
israil-filistin sorunu
benyamin netanyahu
ordu
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bütçe
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Ülkede 7 Ekim'den sonra kurulan savaş kabinesinin üyesi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın bütçeye karşı çıktığı aktarıldı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'nden bakanlar Nir Barkat ile Ofir Akunis'in de bütçeye destek vermediği belirtildiSöz konusu itirazlara rağmen savaş giderlerinin finansı için 30 milyar şekellik (8 milyar dolar) ek bütçenin onaylandığı kaydedildi.İsrail'deki 'savaş bütçesi' hükümette çatlağa yol açmıştıİsrail'de hükümetin hazırladığı 8 milyar dolarlık ek 'savaş bütçesinde', Ultra Ortodoks nüfus ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ayrılan fonlar, 'savaş kabinesi' olarak adlandırılan 'Acil Durum Hükümeti'nde çatlağa yol açmıştı.Times of Israel'in haberine göre, İsrail'de 7 Ekim'den sonra kurulan savaş kabinesinin üyesi ve eski Savunma Bakanı Gantz, hükümetin hazırladığı ek savaş bütçesindeki Ultra Ortodoks nüfus ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri için örtülü ödenekten ayrılan payın olduğu gibi kalması durumunda 'aleyhte oy kullanacağını' belirtmişti.Gantz, eski siyasi rakibi ve şimdiki koalisyon ortağı Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, hükümetin 'savaşla ilgili olmayan tartışmalı adımlara büyük meblağlar ayırmasının milli dirayeti ve toplumsal bütünlüğü' zarara uğratacağını belirterek 'hükümetin buna uygun davranmasını' istemişti.İsrail'deki tüm fonların şu anda 'savaş ihtiyaçlarına' aktarılması gerektiğini savunan Gantz, teklifin bu haliyle gelmesi durumunda aleyhte oy kullanacağını ifade ederek, hükümetten ayrılma tehdidinde bulunmuştu.Başbakan'dan savaş kabinesi müttefikine restİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise Gantz'ın taleplerinin kabul edilmediği bildirilmişti. Açıklamada, "gelecek 90 gün içinde savaş ihtiyaçlarında kullanılmak üzere eşi görülmemiş, yaklaşık 8 milyar dolar değerinde bir bütçe sunulacağı" ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231128/elon-musk-israilde-gazzede-egitim-degismeli-ki-yeni-katil-nesil-yetismesin-1077855723.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil-filistin sorunu, benyamin netanyahu, ordu, asker, bütçe, ohal, olağanüstü hal (ohal), benny gantz, benny gantz

İsrail hükümeti 'eşi görülmemiş' 8 milyar dolarlık savaş bütçesini onayladı

14:13 28.11.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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İsrail hükümetinin, savaş giderleri için 8 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, hükümetin savaş giderleri için hazırlanan ek bütçe karara bağlandı.
Ülkede 7 Ekim'den sonra kurulan savaş kabinesinin üyesi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın bütçeye karşı çıktığı aktarıldı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'nden bakanlar Nir Barkat ile Ofir Akunis'in de bütçeye destek vermediği belirtildi
Söz konusu itirazlara rağmen savaş giderlerinin finansı için 30 milyar şekellik (8 milyar dolar) ek bütçenin onaylandığı kaydedildi.

İsrail'deki 'savaş bütçesi' hükümette çatlağa yol açmıştı

İsrail'de hükümetin hazırladığı 8 milyar dolarlık ek 'savaş bütçesinde', Ultra Ortodoks nüfus ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ayrılan fonlar, 'savaş kabinesi' olarak adlandırılan 'Acil Durum Hükümeti'nde çatlağa yol açmıştı.
Times of Israel'in haberine göre, İsrail'de 7 Ekim'den sonra kurulan savaş kabinesinin üyesi ve eski Savunma Bakanı Gantz, hükümetin hazırladığı ek savaş bütçesindeki Ultra Ortodoks nüfus ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri için örtülü ödenekten ayrılan payın olduğu gibi kalması durumunda 'aleyhte oy kullanacağını' belirtmişti.
Gantz, eski siyasi rakibi ve şimdiki koalisyon ortağı Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, hükümetin 'savaşla ilgili olmayan tartışmalı adımlara büyük meblağlar ayırmasının milli dirayeti ve toplumsal bütünlüğü' zarara uğratacağını belirterek 'hükümetin buna uygun davranmasını' istemişti.
İsrail'deki tüm fonların şu anda 'savaş ihtiyaçlarına' aktarılması gerektiğini savunan Gantz, teklifin bu haliyle gelmesi durumunda aleyhte oy kullanacağını ifade ederek, hükümetten ayrılma tehdidinde bulunmuştu.

Başbakan'dan savaş kabinesi müttefikine rest

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise Gantz'ın taleplerinin kabul edilmediği bildirilmişti. Açıklamada, "gelecek 90 gün içinde savaş ihtiyaçlarında kullanılmak üzere eşi görülmemiş, yaklaşık 8 milyar dolar değerinde bir bütçe sunulacağı" ifade edilmişti.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
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