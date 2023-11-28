https://sputniknews.com.tr/20231128/elon-musk-israilde-gazzede-egitim-degismeli-ki-yeni-katil-nesil-yetismesin-1077855723.html
Musk'un İsrail'deki sözlerine tepki yağıyor: 'Gazze'de eğitim değişmeli ki katil nesil yetişmesin'
Musk'un İsrail'deki sözlerine tepki yağıyor: 'Gazze'de eğitim değişmeli ki katil nesil yetişmesin'
Elon Musk, İsrail'i ziyaret ederek Başbakan Netanyahu ve diğer siyasi isimlerle görüştü. Görüşme sırasında açıklama yapan Musk'a X platformunda tepki yağdı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T10:02+0300
2023-11-28T10:02+0300
2023-11-28T10:05+0300
israil- filistin çatışması
elon musk
gazze
gazze şeridi
gazze ablukası
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
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İsrail - Filistin konusunda şu ana kadar birçok farklı yorumda bulunan ve birçoklar tarafından, 'Gazze yanlısı' olarak görülen Musk, yakın zamanda İsrail'e gitti. İsrail'de siyasilerle görüşen Musk'un sözleri, sosyal medyada büyük tepki çekti. 2 hafta önce X sosyal medya platformunda Filistin paylaşımlarına izin verdiği için Musk'a karşı başta Yahudi lobisi, ABD ve dünya devi global şirketler platformdan reklamlarını çekmiş, ekonomik baskıya başlamıştı. 'Hamas'ı öldürmekten başka çare yok'Musk, Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, "İnsanların öldürüldüğü (İsrail) yerleri görmek, kesinlikle duygusal açıdan zor bir gündü diyebilirim. Az önce Başbakan Netanyahu ile de konuştum. Bence Gazze ile ilgili üç şey var. (Hamas'ı kast ederek) Sivilleri öldürmekte ısrar edenleri öldürmekten başka bir seçenek yok. Fikirlerini değiştirmeyecekler." sözlerini kullandı.'Gazze'de eğitim değişmeli ki yeni katil nesil yetişmesin'Gazze ile ilgili de skandal bir açıklama yapan Musk, "Ve ikinci şey de Gazze'de eğitimi değiştirmek gerek ki yeni nesil katiller yetişmesin." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231124/hem-yahudi-hem-filistin-karsitligiyla-suclanan-elon-musk-israili-ziyaret-edecek--1077743930.html
gazze
gazze şeridi
israil
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elon musk, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, benyamin netanyahu, twitter , hamas
elon musk, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, benyamin netanyahu, twitter , hamas
Musk'un İsrail'deki sözlerine tepki yağıyor: 'Gazze'de eğitim değişmeli ki katil nesil yetişmesin'
10:02 28.11.2023 (güncellendi: 10:05 28.11.2023)
Elon Musk, İsrail'i ziyaret ederek Başbakan Netanyahu ve diğer siyasi isimlerle görüştü. Görüşme sırasında açıklama yapan Musk'a X platformunda tepki yağdı.
İsrail - Filistin konusunda şu ana kadar birçok farklı yorumda bulunan ve birçoklar tarafından, 'Gazze yanlısı' olarak görülen Musk, yakın zamanda İsrail'e gitti. İsrail'de siyasilerle görüşen Musk'un sözleri, sosyal medyada büyük tepki çekti.
2 hafta önce X sosyal medya platformunda Filistin paylaşımlarına izin verdiği için Musk'a karşı başta Yahudi lobisi, ABD ve dünya devi global şirketler platformdan reklamlarını çekmiş, ekonomik baskıya başlamıştı.
'Hamas'ı öldürmekten başka çare yok'
Musk, Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, "İnsanların öldürüldüğü (İsrail) yerleri görmek, kesinlikle duygusal açıdan zor bir gündü diyebilirim. Az önce Başbakan Netanyahu ile de konuştum. Bence Gazze ile ilgili üç şey var. (Hamas'ı kast ederek) Sivilleri öldürmekte ısrar edenleri öldürmekten başka bir seçenek yok. Fikirlerini değiştirmeyecekler." sözlerini kullandı.
'Gazze'de eğitim değişmeli ki yeni katil nesil yetişmesin'
Gazze ile ilgili de skandal bir açıklama yapan Musk, "Ve ikinci şey de Gazze'de eğitimi değiştirmek gerek ki yeni nesil katiller yetişmesin." ifadelerini kullandı.