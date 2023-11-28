https://sputniknews.com.tr/20231128/irandan-abdye-uyari-basra-korfezinde-fuzelerimizin-menzilindesiniz-1077870064.html

İran'dan ABD'ye uyarı: 'Basra Körfezi'nde füzelerimizin menzilindesiniz'

İran'dan ABD'ye uyarı: 'Basra Körfezi'nde füzelerimizin menzilindesiniz'

İran Devrim Muhafızları Donanma Komutanı Tangsiri, Washington'a Basra Körfezi'nde akıllıca davranma çağrısında bulundu 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T15:05+0300

2023-11-28T15:05+0300

2023-11-28T15:05+0300

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ortadoğu

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İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tangsiri yaptığı açıklamada, Amerikan gemilerinin Basra Körfezi'nde 'rasyonel' hareket etmeleri gerektiğini çünkü füze menzilinde olduklarını söyledi.İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, Amerikan gemilerinin Ortadoğu bölgesindeki varlığını diğer taraflara destek sağlamanın bir yolu olarak değerlendirerek İran'ın bu gemilerin tüm hareketlerini takip eden fotoğraf ve video teknolojisine sahip olduğunu vurguladı.Bu konuya ilişkin gelişmeleri Sputnik'e yorumlayan Araştırmacı ve İran Uzmanı Dr. Muhammed Garavi şu açıklamalarda bulundu:ABD'nin İran'ın kendisine yönelttiği uyarılara verdiği yanıtın boyutuna ilişkin Garavi şunları ekledi:Açıklamasında, "İran'ın askeri yetenekleri, savaşma ruhu ve askeri doktrininin yanı sıra sahip olduğu en önemli şey, aynı zamanda siyasi karar alma hususundaki bağımsızlığıdır" diyen Garavi, İran İslam Cumhuriyeti'ni durum gerektirdiği takdirde bölgede herhangi bir savaşa girme yönünde siyasi bir karara sahip olduğunun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231122/iran-merkez-bankasi-baskani-dondurulan-doviz-varliklari-yakinda-serbest-birakilacak-1077682391.html

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iran, iran donanması, abd, uçak gemisi, uss dwight d. eisenhower, ortadoğu