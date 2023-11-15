https://sputniknews.com.tr/20231115/hizbullah-gazzeye-yonelik-saldirilari-durdurmak-icin-abdye-saldirmak-sarttir-1077419052.html

Hizbullah: Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmak için ABD'ye saldırmak şarttır

Hizbullah: Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmak için ABD'ye saldırmak şarttır

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım, Gazze'deki saldırganlığı durdurmanın anahtarının ABD'ye saldırmak olduğunu açıkladı. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T14:22+0300

2023-11-15T14:22+0300

2023-11-15T14:22+0300

israil- filistin çatışması

hizbullah

şeyh naim kasım

naim kasım

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

abd

ortadoğu

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Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Gazze Şeridi'ndeki saldırganlığı durdurmanın anahtarının ABD'ye yönelik saldırılar olduğunu söyleyerek Washington'u bölgede sivillerin öldürülmesine karışmakla suçladı.İsraile sivillere saldırmayı durdurma çağrısıHizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Lübnan'daki Hizbullah hareketinin İsrail'i sivillere ilk saldıran taraf olmakla suçlayarak İsrail güçlerinin sivillere saldırmayı bırakması halinde hareketin de aynısını yapacağını söyledi.Kasım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Ortadoğu'daki çatışmalar genişleyebilir'Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki çatışmanın genişlemesini göz ardı etmediklerini bunun Gazze Şeridi'ndeki durumun gelişimine ve İsrail'in genel bir savaş başlatma kararına bağlı olduğunu ve hareketin zaten bir çevreleme planı olduğunu söyledi.Kasım açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:Kasım, öldürülen sivillerin sayısının her geçen gün arttığını ve Hizbullah'ın saldırılara karşılık vermek ve İsrail'in eylemlerini caydırmak için bir planı olduğunu ancak kararın "savaş alanında verileceğini" söyleyerek, "Eğer saldırıya uğrarsak kendimizi savunmak zorunda kalırız ve tüm gücümüzü kullanırız" diye ekledi.Kasım, Filistinli Hamas hareketinin kaybetmesi halinde Hizbullah'ın İsrail ile açık bir savaş başlatma olasılığını henüz tartışmadığını belirterek açıklamasında, "Bu şu anda tartışmadığımız bir konu. Zamanı geldiğinde bir karar vereceğiz. Şimdi kırmızı çizgiler hakkında konuşmanın zamanı değil" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231111/hizbullah-lideri-nasrallah-tekrardan-konustu-zaman-dusmanin-uzerinde-baski-yaratiyor-1077298266.html

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