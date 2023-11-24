https://sputniknews.com.tr/20231124/hamas-siyasi-buro-baskani-haniye-israil-bozmadigi-surece-takas-anlasmasina-bagli-kalacagiz-1077753381.html
Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye: İsrail bozmadığı sürece takas anlaşmasına bağlı kalacağız
Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye: İsrail bozmadığı sürece takas anlaşmasına bağlı kalacağız
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ateşkes kararının ardından birtakım açıklamalarda bulundu. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T17:10+0300
2023-11-24T17:10+0300
2023-11-24T17:10+0300
israil- filistin çatışması
ismail haniye
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israil-filistin
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lübnan
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Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in de kararlılığı olduğu sürece grubun ateşkes ve takas anlaşmasına bağlı olduğunu söyledi.Konuşmasında Filistin halkının destansı bir hikaye yazdığını ifaden eden Haniye, Hamas'ın İsrail'in yaralarını derinleştirdiği ifade etti. İsrail ordusunun karşısına büyük bir gururla çıktıklarını ifade eden Siyasi Büro Başkanı, İsrail planlarını bozmayı ve iradelerini kırmayı başardıklarının da altını çizdi.İsrail'in silah ve soykırım yoluyla rehineleri kurtacağını düşündüğünü vurgulayan Haniye, cinayet ve soykırım yoluyla tutukluların kurtarılacağına inanan İsrail'in Hamas tarafından belirlenen koşulları ve gururlu Filistin halkının iradesini kabul ettiğini belirtti.Mısır ve Katar'a ateşkes anlaşmasına varılması için gösterdikleri arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür eden Hamas lideri, hareketin Gazze'ye yönelik saldırganlığın tamamen sona erdirilmesiiçin Kahire ve Doha ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu da belirtti.Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin sona erdirilmesi için Arap dünyası ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Çin'in çabalarının daönemini vurguladı. Hareketin Telegram kanalı tarafından yayımlanan video mesajında Haniye, "Halkımızın özgürlük, geri dönüş ve bağımsızlık özlemlerini gerçekleştirmede başarılı olması için Arap ve İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Çin'in başını çektiği dost ülkelerin çabalarının önemini bir kez daha teyit ediyoruz" dedi.Haniye açıklamalarında, "Mevzilerimizi terk etmeyeceğiz ve halkımıza karşı sorumluluğumuzu bırakmayacağız; toprak, halk ve kader birliğine bağlılığımızı teyit ediyoruz" dedi. Haniye ayrıca Hamas'ın Gazze'deki mevzilerini boşaltmayacağı ve bölgenin gelecekte nasıl yönetileceğine dair herhangi bir 'dış müdahaleyi' reddedeceği sözünü verdi.Haniye konuşmasının sonunda Lübnan, Yemen ve Irak'taki direniş birliklerine de teşekkürlerini iletti.
https://sputniknews.com.tr/20231101/hamas-lideri-haniye-tarihin-yanlis-tarafini-seciyorsunuz-1076969932.html
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ismail haniye, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, israil, ateşkes, lübnan, irak, yemen, mısır, katar, rusya, çin
ismail haniye, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, israil, ateşkes, lübnan, irak, yemen, mısır, katar, rusya, çin
Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye: İsrail bozmadığı sürece takas anlaşmasına bağlı kalacağız
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ateşkes kararının ardından birtakım açıklamalarda bulundu.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in de kararlılığı olduğu sürece grubun ateşkes ve takas anlaşmasına bağlı olduğunu söyledi.
Konuşmasında Filistin halkının destansı bir hikaye yazdığını ifaden eden Haniye, Hamas'ın İsrail'in yaralarını derinleştirdiği ifade etti. İsrail ordusunun karşısına büyük bir gururla çıktıklarını ifade eden Siyasi Büro Başkanı, İsrail planlarını bozmayı ve iradelerini kırmayı başardıklarının da altını çizdi.
İsrail'in silah ve soykırım yoluyla rehineleri kurtacağını düşündüğünü vurgulayan Haniye, cinayet ve soykırım yoluyla tutukluların kurtarılacağına inanan İsrail'in Hamas tarafından belirlenen koşulları ve gururlu Filistin halkının iradesini kabul ettiğini belirtti.
Mısır ve Katar'a ateşkes anlaşmasına varılması için gösterdikleri arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür eden Hamas lideri, hareketin Gazze'ye yönelik saldırganlığın tamamen sona erdirilmesiiçin Kahire ve Doha ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu da belirtti.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin sona erdirilmesi için Arap dünyası ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Çin'in çabalarının daönemini vurguladı. Hareketin Telegram kanalı tarafından yayımlanan video mesajında Haniye, "Halkımızın özgürlük, geri dönüş ve bağımsızlık özlemlerini gerçekleştirmede başarılı olması için Arap ve İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Çin'in başını çektiği dost ülkelerin çabalarının önemini bir kez daha teyit ediyoruz" dedi.
Haniye açıklamalarında, "Mevzilerimizi terk etmeyeceğiz ve halkımıza karşı sorumluluğumuzu bırakmayacağız; toprak, halk ve kader birliğine bağlılığımızı teyit ediyoruz" dedi. Haniye ayrıca Hamas'ın Gazze'deki mevzilerini boşaltmayacağı ve bölgenin gelecekte nasıl yönetileceğine dair herhangi bir 'dış müdahaleyi' reddedeceği sözünü verdi.
Haniye konuşmasının sonunda Lübnan, Yemen ve Irak'taki direniş birliklerine de teşekkürlerini iletti.