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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231202/abd-israil-yardim-tirlarinin-gecisine-izin-verecek-1078000348.html
ABD: İsrail yardım TIR'larının geçişine izin verecek
ABD: İsrail yardım TIR'larının geçişine izin verecek
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin ısrarı üzerine İsrail’in Gazze Şeridi’ne giden yardım TIR'larına izin... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T00:27+0300
2023-12-02T00:27+0300
israil- filistin çatışması
abd
abd
abd ulusal güvenlik konseyi
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ABD, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nde "insani ara"nın en kısa sürede yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettiklerini açıkladı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.Kirby, "insani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'de, "insani duraklamaları yeniden sağlamak için bölge ülkeleriyle birlikte çalıştıklarını" söyledi."Washington'un ateşkesin yeniden yürürlüğe girmesi için İsrail, Mısır ve Katar ile birlikte çalıştığını" ifade eden Kirby, 7 gün süren "insani ara"nın sona ermesiyle ilgili Hamas'ı sorumlu tuttu.'Bu duraklama Hamas yüzünden sona erdi'Kirby, "Bu duraklama Hamas yüzünden sona erdi. Bu duraklamanın uzatılmasına yardımcı olabilecek rehinelerin listesini hazırlamakta başarısız oldular" dedi.Gazze'ye yardım kamyonlarının az da olsa geçebileceğini duyurduStratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, konuşmasının sonunda, İsrail'in, yardım kamyonlarının Gazze'ye girmesine izin verdiği bilgisinin eline ulaştığı haberini paylaştı."Bu ileriye dönük iyi bir işaret gibi görünüyor" diyen Kirby, "İsrailli bir sözcüye" dayandırdığı haberle ilgili, söz konusu geçiş izninin ABD'nin talebi ve İsrail hükümetinin onayıyla gerçekleştiğine değindi.John Kirby, bununla birlikte Gazze'ye geçecek yardım türü ve kamyon sayısının "insani ara" dönemine göre çok az olacağını, İsrail'in bunu önceden bildirdiğini söyledi.Kirby, İsrailli yetkililerden gelen haber öncesinde, Tel Aviv'in, Gazze'ye yardım teslimatlarını tamamen engellediğini söyleyerek, yardım kamyonlarının geçişinin "insani ara" dönemindeki seviyeye çıkarılması çağrısında bulunmuştu.Gazze Şeridi'nde son durumHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 86 Hizbullah mensubu öldü.- Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatıİsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.İsrail ordusu 1 Aralık sabahı "insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı.
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ABD: İsrail yardım TIR'larının geçişine izin verecek

00:27 02.12.2023
© AP Photo / Amr Nabilİsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk
İsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin ısrarı üzerine İsrail’in Gazze Şeridi’ne giden yardım TIR'larına izin vereceğini söyledi.
ABD, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nde "insani ara"nın en kısa sürede yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettiklerini açıkladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kirby, "insani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'de, "insani duraklamaları yeniden sağlamak için bölge ülkeleriyle birlikte çalıştıklarını" söyledi.
"Washington'un ateşkesin yeniden yürürlüğe girmesi için İsrail, Mısır ve Katar ile birlikte çalıştığını" ifade eden Kirby, 7 gün süren "insani ara"nın sona ermesiyle ilgili Hamas'ı sorumlu tuttu.

'Bu duraklama Hamas yüzünden sona erdi'

Kirby, "Bu duraklama Hamas yüzünden sona erdi. Bu duraklamanın uzatılmasına yardımcı olabilecek rehinelerin listesini hazırlamakta başarısız oldular" dedi.

Gazze'ye yardım kamyonlarının az da olsa geçebileceğini duyurdu

Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, konuşmasının sonunda, İsrail'in, yardım kamyonlarının Gazze'ye girmesine izin verdiği bilgisinin eline ulaştığı haberini paylaştı.
"Bu ileriye dönük iyi bir işaret gibi görünüyor" diyen Kirby, "İsrailli bir sözcüye" dayandırdığı haberle ilgili, söz konusu geçiş izninin ABD'nin talebi ve İsrail hükümetinin onayıyla gerçekleştiğine değindi.
John Kirby, bununla birlikte Gazze'ye geçecek yardım türü ve kamyon sayısının "insani ara" dönemine göre çok az olacağını, İsrail'in bunu önceden bildirdiğini söyledi.
Kirby, İsrailli yetkililerden gelen haber öncesinde, Tel Aviv'in, Gazze'ye yardım teslimatlarını tamamen engellediğini söyleyerek, yardım kamyonlarının geçişinin "insani ara" dönemindeki seviyeye çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'nde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.
Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 86 Hizbullah mensubu öldü.
- Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
İsrail ordusu 1 Aralık sabahı "insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı.
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