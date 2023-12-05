İsrail'den İngiltere ve Fransa'ya seyahat uyarısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vilfredo Pareto ve 'Pareto ilkesi'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üç günde bir madenci hayatını kaybediyor'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ercan: İstanbul'da beklenen en erken deprem 2045'te
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
‘Stratejik yönetimde, rakipleri çok iyi tanımak gerekiyor’
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Alman milletvekili Wagenknecht: Ukrayna ‘dipsiz bir fıçı’ haline geliyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınından ‘AB-Ukrayna’ iddiası: Ciddi bir krizin eşiğinde
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Bild muhabiri, ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle işinden kovuldu
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Pentagon şefine övgü: Kiev'e yardımın gerçek nedenini söyledi
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Hintli kadın, kendisini Dubai’ye götürmeyi reddeden eşini tek yumrukla öldürdü
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: Ukrayna’ya finansmana son verin
18:44
1 dk
SESLİ HABER
AGİT Başkanı: ‘Rusya’nın teşkilattan çıkarılmasına ilişkin tartışma kendini tüketti’
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Eski CIA Başkanı Petraeus: Rusya, Ukrayna’ya karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa etti
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Çin’e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor: 20 milyar metreküpü geçti
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Blinken ve Borrell, Üsküp'teki AGİT toplantısından korkakça kaçtı
19:37
3 dk
SESLİ HABER
NATO ve AB arasında Ukrayna krizi
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Nazarbayev: Ocak 2022'de Kazakistan'da yaşanan protesto olayları Kiev'den yönetildi
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Sırp uzman: “Rusya muhtaçlara yardım gönderiyor”
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘Zelenskiy, Zalujnıy'in seçimlerde aday olmaması için garantiler istiyor’
20:26
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yörüngesi Doğu'ya doğru kaydı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Deprem hissedilmeden telefonlara nasıl uyarı geldi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
13:31
8 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/israilden-ingiltere-ve-fransaya-seyahat-uyarisi-1078088246.html
İsrail'den İngiltere ve Fransa'ya seyahat uyarısı
İsrail'den İngiltere ve Fransa'ya seyahat uyarısı
İsrail aralarında Birleşik Krallık ve Fransa'nın da dahil olduğu bazı Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yayımladı. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T11:42+0300
2023-12-05T11:42+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
seyahat uyarısı
ingiltere
fransa
almanya
avustralya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076485871_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_07e01b99154233e63e6993b67fe99e82.jpg
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, aralarında Fransa, İngiltere ve Almanya'nın da bulunduğu Avrupa'daki bazı ülkeler için seyahat uyarı seviyesini yükseltti. Bu ülkelerdeki İsrailli yolcular için 'potansiyel bir tehdit' olduğuna işaret eden sınıflandırmalar, uyarı seviyesinin beş üzerinden ikiye çıkarılmasına sebep oldu.Ulusal Güvenlik Konseyi'nden üst düzey bir yetkili, "İsraillilere Avrupa'ya gitmemelerini söylemiyoruz, ancak normalden daha dikkatli olmalarını söylüyoruz" açıklamasında bulundu.Konsey vatandaşlarına, 'İsrail ve Yahudi işaretlerini sergilemekten ve toplantılardan kaçınma' çağrısında bulunarak "Etkinliklere gitmeyin demiyoruz ama İsrailliler nasıl gidebiliyorsa terör örgütleri de gidebilir. Çok sayıda katılımcının olduğu bir etkinlikte, güvenli bir yerde olmak daha iyidir" dedi.Söz konusu listede Batı Avrupa'da Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın dahil olduğu belirtilirken; Güney Amerika'da Arjantin ve Brezilya yer aldı. Ek olarak Avustralya ve Rusya gibi pek çok ülkenin de İsraillilerin oradayken ek önlemler almasını öneren seviye 2'ye yükseltildi.Afrika'da Güney Afrika ve Eritre listeye dahil olurken; Orta Asya'da Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın dahil olduğu bir dizi ülke, zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesini tavsiye eden seviye 3'e yükseltildi.Ulusal Güvenlik Konseyi ayrıca İsraillilerin tüm yurtdışı seyahatlerini yeniden gözden geçirmeleri tavsiyesini yineledi ve yurtdışına seyahat etmesi gerekenlere Yahudi ve İsrail kimliklerini dışa vurmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Savaşın başlangıcından bu yana İran ve Hamas ile İslami Cihad da dahil olmak üzere bağlı kuruluşlarının dünyanın dört bir yanındaki İsraillileri ve Yahudileri hedef almaya yönelik çabaları artmıştır" denilerek "Bu temelde, dünya çapında artan kışkırtma, saldırı girişimi ve antisemitizm seviyeleri ile birlikte, Ulusal Güvenlik Konseyi İsraillilerin şu anda zorunlu olmayan seyahatlerini yeniden gözden geçirmeleri tavsiyesini yinelemiştir" açıklamasında bulunuldu.Söz konusu açıklamada İsraillilere 'özellikle Arap ülkeleri ile Ortadoğu, Kuzey Kafkasya ve İran'a sınırı olan ülkeler' olmak üzere seyahat uyarısı yapılan ülkeleri ziyaret etmemeleri çağrısında bulunulurken seyahat uyarısı olmayan ülkelere seyahat edenlerin protestolara ve İsrail'e karşı şiddet gösterilerine karşı dikkatli olmaları gerektiğinin altı çizildi..Konsey açıklamasında ayrıca İsraillilere yabancılarla 'ordu da dahil olmak üzere İsrail güvenlik hizmetlerinde görev alma' konusunu tartışmaktan kaçınmaları tavsiye edildi.Ulusal Güvenlik Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı halihazırda bir dizi ülke için seyahat uyarılarını yükseltmiş ve Mısır, Ürdün ve Türkiye de dahil olmak üzere bu ülkeleri ziyaret eden İsraillilere mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231017/israilden-turkiyedeki-vatandaslarina-ulkeyi-acilen-terk-etme-cagrisi-1076449634.html
israil
filistin
ingiltere
fransa
almanya
avustralya
arjantin
brezilya
özbekistan
türkmenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076485871_212:0:1412:900_1920x0_80_0_0_2bc3c1733a54397af2b70c51b7b4e2aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, seyahat uyarısı, ingiltere, fransa, almanya, avustralya, arjantin, brezilya, özbekistan, türkmenistan
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, seyahat uyarısı, ingiltere, fransa, almanya, avustralya, arjantin, brezilya, özbekistan, türkmenistan

İsrail'den İngiltere ve Fransa'ya seyahat uyarısı

11:42 05.12.2023
© İHAİsrail vatandaşları İstanbul’dan ayrıldı
İsrail vatandaşları İstanbul’dan ayrıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© İHA
Abone ol
İsrail aralarında Birleşik Krallık ve Fransa'nın da dahil olduğu bazı Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yayımladı.
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, aralarında Fransa, İngiltere ve Almanya'nın da bulunduğu Avrupa'daki bazı ülkeler için seyahat uyarı seviyesini yükseltti. Bu ülkelerdeki İsrailli yolcular için 'potansiyel bir tehdit' olduğuna işaret eden sınıflandırmalar, uyarı seviyesinin beş üzerinden ikiye çıkarılmasına sebep oldu.
Ulusal Güvenlik Konseyi'nden üst düzey bir yetkili, "İsraillilere Avrupa'ya gitmemelerini söylemiyoruz, ancak normalden daha dikkatli olmalarını söylüyoruz" açıklamasında bulundu.
Konsey vatandaşlarına, 'İsrail ve Yahudi işaretlerini sergilemekten ve toplantılardan kaçınma' çağrısında bulunarak "Etkinliklere gitmeyin demiyoruz ama İsrailliler nasıl gidebiliyorsa terör örgütleri de gidebilir. Çok sayıda katılımcının olduğu bir etkinlikte, güvenli bir yerde olmak daha iyidir" dedi.
Söz konusu listede Batı Avrupa'da Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın dahil olduğu belirtilirken; Güney Amerika'da Arjantin ve Brezilya yer aldı. Ek olarak Avustralya ve Rusya gibi pek çok ülkenin de İsraillilerin oradayken ek önlemler almasını öneren seviye 2'ye yükseltildi.
Afrika'da Güney Afrika ve Eritre listeye dahil olurken; Orta Asya'da Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın dahil olduğu bir dizi ülke, zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesini tavsiye eden seviye 3'e yükseltildi.
Ulusal Güvenlik Konseyi ayrıca İsraillilerin tüm yurtdışı seyahatlerini yeniden gözden geçirmeleri tavsiyesini yineledi ve yurtdışına seyahat etmesi gerekenlere Yahudi ve İsrail kimliklerini dışa vurmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.
Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Savaşın başlangıcından bu yana İran ve Hamas ile İslami Cihad da dahil olmak üzere bağlı kuruluşlarının dünyanın dört bir yanındaki İsraillileri ve Yahudileri hedef almaya yönelik çabaları artmıştır" denilerek "Bu temelde, dünya çapında artan kışkırtma, saldırı girişimi ve antisemitizm seviyeleri ile birlikte, Ulusal Güvenlik Konseyi İsraillilerin şu anda zorunlu olmayan seyahatlerini yeniden gözden geçirmeleri tavsiyesini yinelemiştir" açıklamasında bulunuldu.
Söz konusu açıklamada İsraillilere 'özellikle Arap ülkeleri ile Ortadoğu, Kuzey Kafkasya ve İran'a sınırı olan ülkeler' olmak üzere seyahat uyarısı yapılan ülkeleri ziyaret etmemeleri çağrısında bulunulurken seyahat uyarısı olmayan ülkelere seyahat edenlerin protestolara ve İsrail'e karşı şiddet gösterilerine karşı dikkatli olmaları gerektiğinin altı çizildi..
Konsey açıklamasında ayrıca İsraillilere yabancılarla 'ordu da dahil olmak üzere İsrail güvenlik hizmetlerinde görev alma' konusunu tartışmaktan kaçınmaları tavsiye edildi.
Ulusal Güvenlik Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı halihazırda bir dizi ülke için seyahat uyarılarını yükseltmiş ve Mısır, Ürdün ve Türkiye de dahil olmak üzere bu ülkeleri ziyaret eden İsraillilere mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
DÜNYA
İsrail’den Türkiye’deki vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısı
17 Ekim, 23:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала