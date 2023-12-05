https://sputniknews.com.tr/20231205/israilden-ingiltere-ve-fransaya-seyahat-uyarisi-1078088246.html

İsrail'den İngiltere ve Fransa'ya seyahat uyarısı

İsrail'den İngiltere ve Fransa'ya seyahat uyarısı

İsrail aralarında Birleşik Krallık ve Fransa'nın da dahil olduğu bazı Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yayımladı. 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T11:42+0300

2023-12-05T11:42+0300

2023-12-05T11:42+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

seyahat uyarısı

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İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, aralarında Fransa, İngiltere ve Almanya'nın da bulunduğu Avrupa'daki bazı ülkeler için seyahat uyarı seviyesini yükseltti. Bu ülkelerdeki İsrailli yolcular için 'potansiyel bir tehdit' olduğuna işaret eden sınıflandırmalar, uyarı seviyesinin beş üzerinden ikiye çıkarılmasına sebep oldu.Ulusal Güvenlik Konseyi'nden üst düzey bir yetkili, "İsraillilere Avrupa'ya gitmemelerini söylemiyoruz, ancak normalden daha dikkatli olmalarını söylüyoruz" açıklamasında bulundu.Konsey vatandaşlarına, 'İsrail ve Yahudi işaretlerini sergilemekten ve toplantılardan kaçınma' çağrısında bulunarak "Etkinliklere gitmeyin demiyoruz ama İsrailliler nasıl gidebiliyorsa terör örgütleri de gidebilir. Çok sayıda katılımcının olduğu bir etkinlikte, güvenli bir yerde olmak daha iyidir" dedi.Söz konusu listede Batı Avrupa'da Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın dahil olduğu belirtilirken; Güney Amerika'da Arjantin ve Brezilya yer aldı. Ek olarak Avustralya ve Rusya gibi pek çok ülkenin de İsraillilerin oradayken ek önlemler almasını öneren seviye 2'ye yükseltildi.Afrika'da Güney Afrika ve Eritre listeye dahil olurken; Orta Asya'da Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın dahil olduğu bir dizi ülke, zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesini tavsiye eden seviye 3'e yükseltildi.Ulusal Güvenlik Konseyi ayrıca İsraillilerin tüm yurtdışı seyahatlerini yeniden gözden geçirmeleri tavsiyesini yineledi ve yurtdışına seyahat etmesi gerekenlere Yahudi ve İsrail kimliklerini dışa vurmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Savaşın başlangıcından bu yana İran ve Hamas ile İslami Cihad da dahil olmak üzere bağlı kuruluşlarının dünyanın dört bir yanındaki İsraillileri ve Yahudileri hedef almaya yönelik çabaları artmıştır" denilerek "Bu temelde, dünya çapında artan kışkırtma, saldırı girişimi ve antisemitizm seviyeleri ile birlikte, Ulusal Güvenlik Konseyi İsraillilerin şu anda zorunlu olmayan seyahatlerini yeniden gözden geçirmeleri tavsiyesini yinelemiştir" açıklamasında bulunuldu.Söz konusu açıklamada İsraillilere 'özellikle Arap ülkeleri ile Ortadoğu, Kuzey Kafkasya ve İran'a sınırı olan ülkeler' olmak üzere seyahat uyarısı yapılan ülkeleri ziyaret etmemeleri çağrısında bulunulurken seyahat uyarısı olmayan ülkelere seyahat edenlerin protestolara ve İsrail'e karşı şiddet gösterilerine karşı dikkatli olmaları gerektiğinin altı çizildi..Konsey açıklamasında ayrıca İsraillilere yabancılarla 'ordu da dahil olmak üzere İsrail güvenlik hizmetlerinde görev alma' konusunu tartışmaktan kaçınmaları tavsiye edildi.Ulusal Güvenlik Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı halihazırda bir dizi ülke için seyahat uyarılarını yükseltmiş ve Mısır, Ürdün ve Türkiye de dahil olmak üzere bu ülkeleri ziyaret eden İsraillilere mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231017/israilden-turkiyedeki-vatandaslarina-ulkeyi-acilen-terk-etme-cagrisi-1076449634.html

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