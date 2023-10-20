https://sputniknews.com.tr/20231020/putin-ile-hamas-arasinda-paralellik-kurmaya-calisan-bidena-kremlinden-sert-yanit-1076560821.html
Putin ile Hamas arasında paralellik kurmaya çalışan Biden'a Kremlin'den sert yanıt
Putin ile Hamas arasında paralellik kurmaya çalışan Biden'a Kremlin'den sert yanıt
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin merkezli Hamas hareketi arasında paralellik kurma girişiminde bulunan ABD... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T20:49+0300
2023-10-20T20:49+0300
2023-10-20T20:50+0300
dünya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
abd
joe biden
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rusya
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ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Hamas'ın ve Putin'in kazanmasına izin vermeyeceğini söyleyerek iki taraf arasında paralellik kurma girişiminde bulunmuş, ABD basınında da bu yönde başlıklar atılmıştı.Biden'ın sözlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle uluslararası atmosferin çok endişe verici ve tehlikeli belirterek bunun bazı siyasetçilerin söylemlerine de yansıdığını söyledi.Bu tür söylemlerin üst düzey siyasetçiler ve devlet temsilcilerin için uygun olmadığının altını çizen Peskov, "Rusya'ya ve Rusya Devlet Başkanı'na yönelik bu tonu kabul etmiyoruz" dedi.'Rusya'yı dizginlemeye dönük tüm bu çabalar gelecekte de etkisiz kalacak'Biden'ın ABD ve bizzat kendisinin Rusya'yı baskı altına alma ve çevreleme girişimlerini sürdüreceğini söylediğini de anımsatan Peskov, "Fakat Biden, Rusya'yı dizginlemeye dönük tüm bu çabaların son derece etkisiz kaldığına, gelecekte de etkisiz kalacağına dair tek bir kelime dahi söylemedi" ifadelerini kullandı.'Putin soyadı, ABD iç siyasetinin ayrılmaz parçası haline geldi'Bununla beraber Kremlin Sözcüsü, Washington'dan gelen açıklamalara bakıldığında, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD iç politikasının ayrılmaz parçası olduğunu gördüklerini söyledi.Peskov, "Genel olarak Putin konusu, ABD müesses nizamının söylemlerinde, üstelik en alttan en üst düzeye kadar daimi hale geldi. Putin soyadı, ABD iç siyasetinin ayrılmaz bir parçası. Bunu çıplak gözle görebiliyorsunuz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231020/rusyadan-bidenin-ukraynaya-iliskin-akilli-yatirim-sozlerine-yanit-1076546950.html
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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, joe biden, hamas, amerika birleşik devletleri, rusya
kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, joe biden, hamas, amerika birleşik devletleri, rusya
Putin ile Hamas arasında paralellik kurmaya çalışan Biden'a Kremlin'den sert yanıt
20:49 20.10.2023 (güncellendi: 20:50 20.10.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin merkezli Hamas hareketi arasında paralellik kurma girişiminde bulunan ABD Başkanı Biden'ın kullandığı dilin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Hamas'ın ve Putin'in kazanmasına izin vermeyeceğini söyleyerek iki taraf arasında paralellik kurma girişiminde bulunmuş, ABD basınında da bu yönde başlıklar atılmıştı.
Biden'ın sözlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle uluslararası atmosferin çok endişe verici ve tehlikeli belirterek bunun bazı siyasetçilerin söylemlerine de yansıdığını söyledi.
Bu tür söylemlerin üst düzey siyasetçiler ve devlet temsilcilerin için uygun olmadığının altını çizen Peskov, "Rusya'ya ve Rusya Devlet Başkanı'na yönelik bu tonu kabul etmiyoruz" dedi.
'Rusya'yı dizginlemeye dönük tüm bu çabalar gelecekte de etkisiz kalacak'
Biden'ın ABD ve bizzat kendisinin Rusya'yı baskı altına alma ve çevreleme girişimlerini sürdüreceğini söylediğini de anımsatan Peskov, "Fakat Biden, Rusya'yı dizginlemeye dönük tüm bu çabaların son derece etkisiz kaldığına, gelecekte de etkisiz kalacağına dair tek bir kelime dahi söylemedi" ifadelerini kullandı.
'Putin soyadı, ABD iç siyasetinin ayrılmaz parçası haline geldi'
Bununla beraber Kremlin Sözcüsü, Washington'dan gelen açıklamalara bakıldığında, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD iç politikasının ayrılmaz parçası olduğunu gördüklerini söyledi.
Peskov, "Genel olarak Putin konusu, ABD müesses nizamının söylemlerinde, üstelik en alttan en üst düzeye kadar daimi hale geldi. Putin soyadı, ABD iç siyasetinin ayrılmaz bir parçası. Bunu çıplak gözle görebiliyorsunuz" diye konuştu.