https://sputniknews.com.tr/20231020/putin-ile-hamas-arasinda-paralellik-kurmaya-calisan-bidena-kremlinden-sert-yanit-1076560821.html

Putin ile Hamas arasında paralellik kurmaya çalışan Biden'a Kremlin'den sert yanıt

Putin ile Hamas arasında paralellik kurmaya çalışan Biden'a Kremlin'den sert yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin merkezli Hamas hareketi arasında paralellik kurma girişiminde bulunan ABD... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T20:49+0300

2023-10-20T20:49+0300

2023-10-20T20:50+0300

dünya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

abd

joe biden

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amerika birleşik devletleri

rusya

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ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Hamas'ın ve Putin'in kazanmasına izin vermeyeceğini söyleyerek iki taraf arasında paralellik kurma girişiminde bulunmuş, ABD basınında da bu yönde başlıklar atılmıştı.Biden'ın sözlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle uluslararası atmosferin çok endişe verici ve tehlikeli belirterek bunun bazı siyasetçilerin söylemlerine de yansıdığını söyledi.Bu tür söylemlerin üst düzey siyasetçiler ve devlet temsilcilerin için uygun olmadığının altını çizen Peskov, "Rusya'ya ve Rusya Devlet Başkanı'na yönelik bu tonu kabul etmiyoruz" dedi.'Rusya'yı dizginlemeye dönük tüm bu çabalar gelecekte de etkisiz kalacak'Biden'ın ABD ve bizzat kendisinin Rusya'yı baskı altına alma ve çevreleme girişimlerini sürdüreceğini söylediğini de anımsatan Peskov, "Fakat Biden, Rusya'yı dizginlemeye dönük tüm bu çabaların son derece etkisiz kaldığına, gelecekte de etkisiz kalacağına dair tek bir kelime dahi söylemedi" ifadelerini kullandı.'Putin soyadı, ABD iç siyasetinin ayrılmaz parçası haline geldi'Bununla beraber Kremlin Sözcüsü, Washington'dan gelen açıklamalara bakıldığında, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD iç politikasının ayrılmaz parçası olduğunu gördüklerini söyledi.Peskov, "Genel olarak Putin konusu, ABD müesses nizamının söylemlerinde, üstelik en alttan en üst düzeye kadar daimi hale geldi. Putin soyadı, ABD iç siyasetinin ayrılmaz bir parçası. Bunu çıplak gözle görebiliyorsunuz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231020/rusyadan-bidenin-ukraynaya-iliskin-akilli-yatirim-sozlerine-yanit-1076546950.html

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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, joe biden, hamas, amerika birleşik devletleri, rusya