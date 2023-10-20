https://sputniknews.com.tr/20231020/rusyadan-bidenin-ukraynaya-iliskin-akilli-yatirim-sozlerine-yanit-1076546950.html

Rusya'dan Biden'ın Ukrayna'ya ilişkin 'akıllı yatırım' sözlerine yanıt

Rusya'dan Biden'ın Ukrayna'ya ilişkin 'akıllı yatırım' sözlerine yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Kiev'i finanse etmenin bir 'demokrasi mücadelesi' olduğunu iddia eden Washington'un aslında tüm dünyayı kandırdığını ve... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T17:09+0300

2023-10-20T17:09+0300

2023-10-20T17:09+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya yapılan yardımı 'akıllıca bir yatırım' olarak nitelendiren ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerine verdiği yanıtta, Ukrayna'ya yapılan yardımı 'özgürlük ve demokrasi mücadelesi' olarak nitelendiren ABD'nin basit bir hesap yaparak tüm dünyayı kandırdığını belirtti.Daha önce Beyaz Saray'da ABD ulusuna hitaben bir konuşma yapan Biden, ABD'nin Ukrayna ve İsrail'e desteğinin devam etmesinin 'gelecek nesiller boyunca' Amerikan güvenliğine fayda sağlayacak 'akıllıca bir yatırım' olduğunu söyledi.Dışişleri Sözcüsü Zaharova resmi Telegram kanalında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:Zaharova açıklamasında ayrıca, savaşların geleneksel olarak ABD için 'makul bir yatırım' olduğunu, zira bu savaşların kendi topraklarında gerçekleşmediğini ve diğer insanların maliyetlerini önemsemediklerini de sözlerine ekledi.Biden, televizyonda vatandaşlarına hitaben yaptığı konuşmada İsrail ve Ukrayna'ya daha fazla yardım edilmesi gerektiğini söylemişti. Biden açıklamasında bu ülkelere desteğin kesilmesini ABD'nin 'güvenliğini' ve 'diğer ülkelerin birlikte çalışmak istediği bir ortak' olma statüsünü tehlikeye atacağını belirtmişti.

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mariya zaharova, rus dışişleri, joe biden, abd, israil, israil-filistin, ukrayna, ukrayna krizi, filistin, israil-filistin sorunu