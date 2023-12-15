https://sputniknews.com.tr/20231215/filistin-devlet-baskani-abbastan-abdye-cagri-israilin-saldirilarini-durdurun-1078513412.html

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD'ye çağrı: 'İsrail'in saldırılarını durdurun'

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD'ye çağrı: 'İsrail'in saldırılarını durdurun'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarının durdurulması için ABD yönetimine çağrı yaptı. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T23:41+0300

2023-12-15T23:41+0300

2023-12-15T23:41+0300

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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin'i ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Devlet Başkanı Abbas ile Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya geldi.Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "soykırım" niteliğindeki saldırganlığın derhal ateşkes yoluyla durdurulması gerektiğini vurgulayarak, ABD yönetimine, Gazze Şeridi, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını durdurmaya zorlamak için İsrail'e müdahale etmesi çağrısında bulundu.Gazze Şeridi'ne, en hızlı şekilde tüm sınır geçişlerinin açılması, yardım, tıbbi ve gıda malzemelerinin girişinin iki katına çıkarılması, su, elektrik ve yakıtın sağlanması gerektiğini ifade eden Abbas, hastanelerin ve temel tesislerin binlerce yaralının tedavisi ve Gazze'deki halkına hizmet sunma çalışmalarına devam edebilmesi için gerekli yardımın sağlanmasının önemini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231028/mahmud-abbas-gazzedeki-halkimiz-dunyanin-gozu-onunde-soykirima-israilin-katliamina-maruz-kaliyor-1076827788.html

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