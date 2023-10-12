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https://sputniknews.com.tr/20231012/gazze-limaninda-beyaz-dumanlar-ortaya-cikti-filistin-fosfor-bombasi-kullanildigini-iddia-etti-1076271194.html
Gazze Limanı'nda beyaz dumanlar ortaya çıktı: Filistin 'fosfor bombası' kullanıldığını iddia etti
Gazze Limanı'nda beyaz dumanlar ortaya çıktı: Filistin 'fosfor bombası' kullanıldığını iddia etti
Fosfor bombası nedir?
2023-10-12T13:07+0300
2023-10-12T13:07+0300
dünya
video
fosfor bombası
beyaz fosfor
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İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırıları devam ederken dün Gazze limanını vurdu. Limanın yakınlarındaki bir apartman bloğundan çekilen görüntülerde, patlamalar ve alarm sesleriyle birlikte limandan gelen beyaz dumanlar dikkati çekti. Bölgedeki yerel gazeteciler, saldırılarda 'beyaz fosfor' olduğuna inandıkları bir kimyasalın kullanıldığını bildirdi. Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." sözleri yer aldı. Fosfor bombası, 'beyaz fosfor' olarak da adlandırılıyor. Fosfor bombası 'beyaz fosfor' nedir?Bu isimle adlandırılmasının sebebi, içerdiği kimyasal patlayıcının beyaz renge sahip olmasının yanı sıra patladığı anda beyaz fosfor parçacıklarını etrafa saçması.1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi" kapsamında, yasaklı silahlar arasında yer alan fosfor bombası bu kapsamda değerlendiriliyor. Bu konvansiyon Fosfor bombasının sivil halk üzerinde veya hava saldırılarında sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılmasını yasaklamaktadır.Bomba patladığında içindeki beyaz fosfor parçaları etrafa dağılıyor ve fosforun oksijenle temas etmesiyle birlikte alev alıyor. Bu alevin sıcaklığı ise 800 dereceye kadar ulaşabiliyor.Bu bombanın dumanının teneffüs edilmesi halinde ciğerlerde hasar oluşurken teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına sebebiyet vermektedir.Bu durumu takiben insan vücudu içten içten dışa doğru yanmaya başlar.Neticede Fosforun nüfuz ettiği insan ya boğularak ya da yanarak hayatını kaybetmektedir. Buna ek olarak Fosfor bombasının çevreye de zararları bulunmaktadırFosfor bombası kullanımı sebebiyle çıkan yangınlarda ormanlar, tarım alanları ve su kaynakları da yok olmaktadır.Fosfor bombası daha önce yine İsrail tarafından 2014’te Koruyucu Hat Operasyonu adını verdikleri ve 51 gün boyunca devam eden saldırılar sırasında Filistin’de kullanılmıştı.Bu saldırılar neticesinde Gazze’de büyük bir yıkım meydana geldi.Fosfor bombası daha evvel Irakta, Anbar’da, Halepçe’de, Irakta ve Gazze’de kullanıldı.
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Gazze Limanı'nda beyaz dumanlar ortaya çıktı
Gazze Limanı'nda beyaz dumanlar ortaya çıktı
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fosfor bombası, beyaz fosfor
fosfor bombası, beyaz fosfor

Gazze Limanı'nda beyaz dumanlar ortaya çıktı: Filistin 'fosfor bombası' kullanıldığını iddia etti

13:07 12.10.2023
© Ruptly
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İsrail, gerçekleştirdiği hava saldırılarıyla bu kez Gazze Limanı'nı hedef aldı. Görüntülerde patlamaların ardından beyaz dumanların ortaya çıkması 'beyaz fosfor' kullanıldığı iddialarını ortaya çıkardı.
İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırıları devam ederken dün Gazze limanını vurdu.

Limanın yakınlarındaki bir apartman bloğundan çekilen görüntülerde, patlamalar ve alarm sesleriyle birlikte limandan gelen beyaz dumanlar dikkati çekti.

Bölgedeki yerel gazeteciler, saldırılarda 'beyaz fosfor' olduğuna inandıkları bir kimyasalın kullanıldığını bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." sözleri yer aldı.

Fosfor bombası, 'beyaz fosfor' olarak da adlandırılıyor.

Fosfor bombası 'beyaz fosfor' nedir?

Bu isimle adlandırılmasının sebebi, içerdiği kimyasal patlayıcının beyaz renge sahip olmasının yanı sıra patladığı anda beyaz fosfor parçacıklarını etrafa saçması.
1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi" kapsamında, yasaklı silahlar arasında yer alan fosfor bombası bu kapsamda değerlendiriliyor.

Bu konvansiyon Fosfor bombasının sivil halk üzerinde veya hava saldırılarında sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılmasını yasaklamaktadır.

Bomba patladığında içindeki beyaz fosfor parçaları etrafa dağılıyor ve fosforun oksijenle temas etmesiyle birlikte alev alıyor. Bu alevin sıcaklığı ise 800 dereceye kadar ulaşabiliyor.

Bu bombanın dumanının teneffüs edilmesi halinde ciğerlerde hasar oluşurken teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına sebebiyet vermektedir.

Bu durumu takiben insan vücudu içten içten dışa doğru yanmaya başlar.

Neticede Fosforun nüfuz ettiği insan ya boğularak ya da yanarak hayatını kaybetmektedir. Buna ek olarak Fosfor bombasının çevreye de zararları bulunmaktadır

Fosfor bombası kullanımı sebebiyle çıkan yangınlarda ormanlar, tarım alanları ve su kaynakları da yok olmaktadır.

Fosfor bombası daha önce yine İsrail tarafından 2014’te Koruyucu Hat Operasyonu adını verdikleri ve 51 gün boyunca devam eden saldırılar sırasında Filistin’de kullanılmıştı.
Bu saldırılar neticesinde Gazze’de büyük bir yıkım meydana geldi.

Fosfor bombası daha evvel Irakta, Anbar’da, Halepçe’de, Irakta ve Gazze’de kullanıldı.
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