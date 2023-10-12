https://sputniknews.com.tr/20231012/abd-basini-pentagon-ukrayna-ve-israil-nedeniyle-yasayabilecegi-muhimmat-sikintisindan-endiseli-1076265357.html

Pentagon kaynakları: Ukrayna ve İsrail yüzünden yaşayabileceğimiz mühimmat sıkıntısından endişeliyiz

Pentagon kaynakları: Ukrayna ve İsrail yüzünden yaşayabileceğimiz mühimmat sıkıntısından endişeliyiz

ABD basını, Ukrayna ve İsrail'i iki ayrı savaşta desteklemek isteyen Pentagon'un mühimmat konusunda sıkıntı yaşadığını belirtirken, tedariklerin artırılması... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T12:56+0300

2023-10-12T12:56+0300

2023-10-12T13:06+0300

abd

abd savunma bakanlığı (pentagon)

ukrayna

israil

demir kubbe hava savunma sistemi

savunma

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ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'in Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) birkaç askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde, Pentagon’un Ukrayna ve İsrail'i iki ayrı savaşta desteklemek istediği, ancak azalan mühimmat stoklarını genişletmek zorunda kalabileceğinden dolayı giderek daha fazla endişe duyduğunu aktardı.Şu anda Ukrayna ve İsrail'in farklı türde silahlara ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken kaynaklar, Ukrayna’nın ABD'den büyük miktarda top mermisi almak isterken, İsrailîn ise ‘Demir Kubbe’ hava savunma sistemleri için hassas güdümlü füze dahil olmak üzere uçak mühimmatları ve önleyici füzeler talep ettiğini bildirdi.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya yönelik 200 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketi duyurmuştu.Austin, Brüksel'deki NATO karargahında yaptığı açıklamada, yeni yardım paketinde hava savunma mühimmatı, top mermisi, füze mühimmatı, tanksavar silahları ve Rus insansız hava araçlarına (İHA) karşı kullanılacak ekipmanların yer aldığını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231012/rusyanin-abd-buyukelcisi-antonov-ukraynadaki-catismanin-nasil-sona-erebilecegini-acikladi-1076261456.html

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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, israil, demir kubbe hava savunma sistemi