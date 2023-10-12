https://sputniknews.com.tr/20231012/rusyanin-abd-buyukelcisi-antonov-ukraynadaki-catismanin-nasil-sona-erebilecegini-acikladi-1076261456.html

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, Ukrayna'daki çatışmanın nasıl sona erebileceğini açıkladı

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, Ukrayna'daki çatışmanın nasıl sona erebileceğini açıkladı

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, ABD'nin Kiev'e askeri yardım tedarikini durdurarak Ukrayna'daki silahlı çatışmaya kolay ve hızlı bir şekilde çözüm... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T10:29+0300

2023-10-12T10:29+0300

2023-10-12T10:47+0300

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ABD’nin Kiev'in savunma ihtiyaçları için ayırdığı yaklaşık 200 milyon dolar değerindeki bir sonraki yardım paketini kişisel Telegram hesabında değerlendirilen Rus Büyükelçi Anatoliy Antonov, Washington’un halen ‘Rusya’yı yorma ve güçsüzleştirme’ politikasına güvendiğine dikkat çekerek, “ABD, Ukrayna'ya askeri yardım göndermeyi durdurarak çatışmayı kolay ve hızlı bir şekilde çözebilir. Ancak Amerikalılar Ukrayna krizinin askeri yolla çözümüne güvenmeye devam ediyor” dedi.Antonov, ABD’nin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketinin Washington'un yarattığı sorunları çözmeyeceğini vurgularken, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:Çarşamba günü ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev'e 200 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi tahsis edildiğini duyurdu. Yeni paketin yakında Ukrayna'ya tedarik edilecek yeni bir hava savunma sistemi için AIM-9M mühimmatının yanı sıra topçu mühimmatı, tanksavar silahları ve insansız hava araçlarıyla mücadele ekipmanlarını da içerdiği aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231012/abd-genelkurmay-baskani-brown-ukrayna-karsi-taarruzunu-kisin-da-surdurme-niyetinde-1076256705.html

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abd, ukrayna, ukrayna krizi, anatoliy antonov, rus büyükelçiliği, rusya'nın washington büyükelçiliği, kiev, washington dc