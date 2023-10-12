https://sputniknews.com.tr/20231012/abd-genelkurmay-baskani-brown-ukrayna-karsi-taarruzunu-kisin-da-surdurme-niyetinde-1076256705.html

ABD Genelkurmay Başkanı Brown: Ukrayna, karşı taarruzunu kışın da sürdürme niyetinde

ABD Genelkurmay Başkanı Brown: Ukrayna, karşı taarruzunu kışın da sürdürme niyetinde

ABD Genelkurmay Başkanı Charles Brown, Ukrayna’nın karşı taarruz çabalarına önümüzdeki kış aylarında da devam etme niyetinde olduğunu belirtti. 12.10.2023, Sputnik Türkiye

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ABD Genelkurmay Başkanı Charles Brown, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki basın toplantısında, “Kış aylarının çok daha çetin olacağını anlıyorum, ama Ukrayna’nın kış ayları boyunca taarruz operasyonlarına devam etme niyeti var” ifadesini kullandı.Brüksel’de toplanan Ukrayna taraftarları, silah yardımının sürdürülmesi konusunu görüştü. Brown’un sözlerine göre, ABD ve diğer ülkeler Ukrayna’ya her türlü desteği garanti etti.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin, Ukrayna’nın hava kuvvetlerini geliştirmesine yardımcı olacak koalisyona liderlik edeceğini söyledi.

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