https://sputniknews.com.tr/20231011/abd-ucak-gemisi-dogu-akdenize-ulasti-1076252156.html
ABD uçak gemisi Doğu Akdeniz'e ulaştı
ABD uçak gemisi Doğu Akdeniz'e ulaştı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarından sonra Doğu Akdeniz'e yönlendirme kararı aldığı USS Gerald R. Ford uçak gemisi... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T19:41+0300
2023-10-11T19:41+0300
2023-10-11T19:41+0300
dünya
uss gerald r. forf
abd
abd
hamas
lloyd austin
lloyd austin
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ABD Savunma Bakanı Austin ile ABD Genelkurmay Başkanı Charles "CQ" Brown, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulundukları NATO karargahında basın toplantısı düzenledi."Hamas kasıtlı olarak sivilleri hedef aldı, sadece Yahudi oldukları için sivilleri öldürdü" diyen Austin, Amerikalı ve diğer milliyetlerden sivillerin de saldırılarda öldüğünü belirtti.Austin, İsrail'e destek verdiklerini ifade ederek, "USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubu Doğu Akdeniz’e varmıştır. Ayrıca ABD'nin bölgedeki savaş uçakları filosunu da genişlettik. ABD Savunma Bakanlığı gerektiğinde ilave askeri unsurları konuşlandırmaya hazırdır" dedi.ABD'nin İsrail'e askeri yardımının dün gönderilmeye başladığını aktaran Austin, bunlar arasında hayati önemdeki mühimmatın da yer aldığını, Demir Kubbe olarak bilinen hava savunma sistemi için takviyede bulunduklarını bildirdi.Austin, "Diğer ülkeler gibi İsrail'in de kendini savunma hakkı vardır" diyerek, İsrail'e desteklerinin devam edeceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231011/centcom-abdnin-ucak-gemisi-taarruz-grubu-dogu-akdenize-ulasti-1076217089.html
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uss gerald r. forf, abd, abd, hamas, lloyd austin, lloyd austin
uss gerald r. forf, abd, abd, hamas, lloyd austin, lloyd austin
ABD uçak gemisi Doğu Akdeniz'e ulaştı
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarından sonra Doğu Akdeniz'e yönlendirme kararı aldığı USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunun bölgeye ulaştığını bildirdi.
ABD Savunma Bakanı Austin ile ABD Genelkurmay Başkanı Charles "CQ" Brown, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulundukları NATO karargahında basın toplantısı düzenledi.
"Hamas kasıtlı olarak sivilleri hedef aldı, sadece Yahudi oldukları için sivilleri öldürdü" diyen Austin, Amerikalı ve diğer milliyetlerden sivillerin de saldırılarda öldüğünü belirtti.
Austin, İsrail'e destek verdiklerini ifade ederek, "USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubu Doğu Akdeniz’e varmıştır. Ayrıca ABD'nin bölgedeki savaş uçakları filosunu da genişlettik. ABD Savunma Bakanlığı gerektiğinde ilave askeri unsurları konuşlandırmaya hazırdır" dedi.
ABD'nin İsrail'e askeri yardımının dün gönderilmeye başladığını aktaran Austin, bunlar arasında hayati önemdeki mühimmatın da yer aldığını, Demir Kubbe olarak bilinen hava savunma sistemi için takviyede bulunduklarını bildirdi.
Austin, "Diğer ülkeler gibi İsrail'in de kendini savunma hakkı vardır" diyerek, İsrail'e desteklerinin devam edeceğini vurguladı.