https://sputniknews.com.tr/20231018/hindistan-basbakani-hastane-saldirisi-sorumlularindan-hesap-sorulmali-1076474109.html

Hindistan Başbakanı: Hastane saldırısı sorumlularından hesap sorulmalı

Hindistan Başbakanı: Hastane saldırısı sorumlularından hesap sorulmalı

Hindistan Başbakanı Modi, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin "Sorumlulardan hesap sorulmalı." ifadesini kullandı. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T17:34+0300

2023-10-18T17:34+0300

2023-10-18T17:34+0300

dünya

hindistan başbakanı narendra modi

gazze

gazze şeridi

israil

israil-filistin

hindistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072770304_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_60becfc43b3277425f2a99358a352a4f.jpg

Narendra Modi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde meydana gelen trajik can kayıpları karşısında derin bir şok yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Modi, "Yaralananların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Çatışmalardaki sivil kayıplar, ciddi ve devam eden bir endişe konusudur. Sorumlularından hesap sorulmalı" ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231018/putin-gazzedeki-hastane-saldirisi-insani-bir-felaket-1076470130.html

gazze

gazze şeridi

israil

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler