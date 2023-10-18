https://sputniknews.com.tr/20231018/hindistan-basbakani-hastane-saldirisi-sorumlularindan-hesap-sorulmali-1076474109.html
Hindistan Başbakanı: Hastane saldırısı sorumlularından hesap sorulmalı
Hindistan Başbakanı: Hastane saldırısı sorumlularından hesap sorulmalı
Hindistan Başbakanı Modi, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin "Sorumlulardan hesap sorulmalı." ifadesini kullandı. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T17:34+0300
2023-10-18T17:34+0300
2023-10-18T17:34+0300
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Narendra Modi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde meydana gelen trajik can kayıpları karşısında derin bir şok yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Modi, "Yaralananların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Çatışmalardaki sivil kayıplar, ciddi ve devam eden bir endişe konusudur. Sorumlularından hesap sorulmalı" ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231018/putin-gazzedeki-hastane-saldirisi-insani-bir-felaket-1076470130.html
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Hindistan Başbakanı: Hastane saldırısı sorumlularından hesap sorulmalı
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Hindistan Başbakanı Modi, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin "Sorumlulardan hesap sorulmalı." ifadesini kullandı.
Narendra Modi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde meydana gelen trajik can kayıpları karşısında derin bir şok yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Modi, "Yaralananların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Çatışmalardaki sivil kayıplar, ciddi ve devam eden bir endişe konusudur. Sorumlularından hesap sorulmalı" ifadesine yer verildi.